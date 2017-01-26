Japonlar, Full Active Flex LCD Ekran Geliştirdi, LCD OLED Savaşı Kızıştı

Esnek LCD telefon ekranları, kırık ekran sıkıntılarını sona erdirmeye çok yakın.

JDI Full Active Flex LCD Display!

Uzun süredir esnek ekranlı akıllı telefonların geleceği ile ilgili bir çok haberler alıyoruz. Samsung’un katlanabilir ekranlı bir telefon üretmek için Project Valley isimli bir programa sahip olduğunu da biliyoruz. LG’de ise 18-inç’lik katlanabilir bir ekrana sahip olduğunu Xiaomi’nin buna benzer bir konsept telefon üzerinde çalıştığını söyleyebiliriz.

En yakından gördüklerimiz ise Samsung’un Galaxy Edge serilerinde kullandığı esnek OLED ekranları söyleyebiliriz. Ancak bu teknolojiye sahip ekranlı ürünler LCD’lere göre oldukça daha pahalı. En azından şimdilik.

Ancak OLED ve LCD savaşını değiştirecek bir gelişme yaşandı. Japan Display, Bendier LCD ile Esnek Ekran Savaşı’na Katıldı.

Apple tedarikçisi organik LED teknolojisi ile rekabet edebilmek için plastik bir cam katmanla rekabet etmek istiyor.Esnek akıllı telefon ekranları üretme mücadelesine Japon’larda katılmış oldu.

Apple’ın parça tedarikçisi Japan Display Inc., JDI, cam yerine plastik bir substrat kullanan ve malzemenin kolayca kıvrılmasına izin veren Tam JDI Full Flex LCD ekranlar geliştirdiğini açıkladı.

JDI Full Active Flex LCD

JDI’ın belirttiğine göre bu esnek plastik ve cam ile üretilen LCD, cihazınızın yere düştüğünde kırılmasını engelliyor. Tam bir katlanmaya karşı dayanıklı olmasa da özellikle düşmeye karşı daha dayanıklı olacak. Bu özellikleriyle Samsung Galaxy Edge ve Galaxy S modellerinde olduğu gibi kıvrımlı tasarımlar da kullanılabilecek.

JDI Full Active Flex LCD daha az enerji tüketiyor

Şirket yeni ekranın eBook’lar gibi yüksek yenileme oranlarına ihtiyaç duymayan bazı cihazlar için daha düşük güç tüketimini sağladığını açıkladı. Bunu yapmak içinse 60Hz yerine 15Hz’lik bir LCD şemada çalıştığını açıkladı.

Peki bu ekranları kullanan akıllı telefonları ne zaman görebiliriz?

Japan Display, Wall Street Journal‘a verdiği demeçte, 2018’de bu ekranların seri üretimine başlamayı planladıklarını söyledi.

Buradan Gelecekteki iPhone’un bu ekranları kullanmayı düşündüğünü söylememiz gerekiyor. iPhone 8 belki iPhone 9 bu ekranlarla gelebilir.

Japan Display Inc. Announces Development of on Japan Display Inc.

The Wall Street Journal