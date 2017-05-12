Jet Motoru Sesli Elektrikli Harley Davidson 5 Yıl içinde Geliyor

Harley Davidson Elektrikli Motosikletlerin Potansiyelini Gördü.

Jet Motoru Sesli Elektrikli Harley Davidson 5 Yıl içinde Geliyor.

Harley Davidson Elektrikli Motorsikletlerin gelecek vaat ettiğini gördü. Çevreyi ve doğa dostu motorsikletçilerin bugün sevinmek için bir nedeni var.

Harley Davidson, Livewire elektrikli bisikletin prototipini zaten göstermişti. Şimdi ise önümüzdeki beş yıl içinde size gerçek bir elektrikli motosiklet sözü veriyor.

Bugün, Dünyaca ünlü motosiklet üreticisi, bir dizi elektrikli araç da dahil olmak üzere önümüzdeki 10 yıl içinde 100 yeni motosiklet yapmayı planladığını açıkladı.

Başkan Yardımcısı Bill Davidson, Drive dergisine, elektrikli bisikletlerin Harley Davidson’un Avustralya’daki markanın 100. yıldönümünü kutlamak için Sidney’e geleceklerini doğruladı.

Önümüzdeki 10 Yıl içinde 100 Yeni Motosiklet

Jet Motoru Sesli Elektrikli Harley Davidson

Elektrikli bir Harley, yanma enerjisine sahip motosikletlerinin imza attığı motor patlamasına sahip değilken, Davidson, şirketin bir jet motoruna benzettiği bir ses üzerinde çalıştığını söyledi.

Elektrikli Harley; 45 derecelik, pushrod ikiz silindirli motora sahip olmamasına ve aynı sese sahip olmamasına rağmen kabul edilebilir bir performansı olan inanılmaz bir motosiklet.

Şimdiye kadar menzil sınırı olarak hep LiveWire konsept modelini gördük. Ancak Harley-Davidson hem hız, hemde tur motosikletçileri için, farklı modeller tasarlayacak.

Otomatik otomobillerin sayısının artması ve yaygın hale gelmesi ile ayarları kendileri yapmak isteyen kullanıcılar için motosiklet kullanımı daha cazip hale gelecek ve şirket bunu bir fırsat olarak görüyor.





