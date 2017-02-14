Kabuktaki Hayalet 2. Fragman Çıktı, Scarlett Johansson izleyin!

Başrollerinde Scarlett Johansson’un oynadığı Ghost in the Shell’in 2.Fragmanı Yayınlandı!

Kabuktaki Hayalet 2. Fragman!

Mamoru Oshii imzalı, 1995 yapımı ünlü animasyon filmi Ghost in the Shell’in live-action uyarlaması olan film 9. birlik özel görev gücünün başında yer alan, özel operasyonlardan sorumlu benzersiz insan-saybörg hibritin hikayesini konu alıyor. Kendisini en tehlikeli suçluları durdurmaya adamış olan 9. Birlik, tek amacı Hanka Robotic’in siber teknolojideki girişimlerini yok etmek olan bir düşmanla karşı karşıyadır.

Ünlü Kodansha Comics manga dizisinden esinlenilen filmin yazarı ve illüstratörü Masamune Shirow. Filmin oyuncu kadrosunda Scarlett Johansson, Takeshi Kitano, Juliette Binochet, Michael Pitt, Pilou Asbæk, Kaori Momoi yer alıyor.

Kabuktaki Hayalet 2. Fragman