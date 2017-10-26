Google Çalışanı Kamera izniyle iPhone Uygulamasını Gizlice Kaydetti

Google Çalışanı Kamera izniyle iPhone Uygulamasını Kaydetti

Google çalışanı, kamera izniyle herhangi bir iPhone uygulamasını gizlice kaydedebileceğini kanıtlıyor.

Google Çalışanı Rahatsız Edici iOS 11 Açığını Ortaya Çıkardı. Oldukça rahatsız edici bu açık iOS 11 kullanıcılarına iOS 11’i yeniden geçtim dedirtecek cinsten.

iPhone Uygulamalarına Kamera izni verirken Dikkat edin.

Bana göre de oldukça rahatsız edici bir iOS 11 açığı. Google mühendisi Philix Krause, Apple’ın iOS 11‘inde, kamera iznine sahip iPhone uygulamalarının gizlice, fotoğraflarınızı ve videolarınızı – bilginiz olmadan kayıt etmesini sağlayan, endişe verici bir gizlilik ayarı ayrıntısını ortaya çıkardı.

Her iki iPhone kamerasına uygulamanız çalışırken daima erişebilirsiniz.

Araştırmacı Google Mühendisi Krause’a göre; kamera izninin verilmesinin, uygulamaların cihazınızın hem ön hem de arka kamerasına erişmesini sağlayacağını ortaya koyuyor.

Krause, YouTube’da belgelenen sorunun kısa bir gösterimini paylaştı.

Nasıl mı? İzleyin!

Kamera izniyle iPhone Uygulamasını Gizlice Kayıt

Buradaki en rahatsız edici husus, bu gizlilik ayarının tasarım gereği nasıl çalışması beklendiğidir. Bu bulgular bunun bir hata mı? yoksa bir özellik mi ? olduğu konusunda yeni bir tartışma başlatabilir.

Burada düzeltilmesi beklenen en acil sorun, bu izinlerden yararlanmak isteyen herkesin kullanıcıların resimlerini bulmak için fotoğraflara ulaşabilmesi gibi görünüyor. Bu durumda izinli uygulama ele geçirilirse cihazın sahibinin diğer fotoğraflarına ulaşabilmesinin yanında sizin ne yaptığınızı bile izleyebilir.

Daha kötüsü Krause bunu engellemek için yapabileceklerinizin kısıtlı olduğunu söylüyor. Özetle uygulamalara kamera izni verirken bir kez daha düşünmek lazım.

En iyi çözüm fotoğraf makinenizi kılıf ile örtmek olabilir.

Krause’un daha detaylı açıklamalarına ulaşmak isteyenler buradan ulaşabilir.

Kamera izniyle iPhone Uygulamasını Gizlice Kayıt