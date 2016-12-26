Kamera ve Kulaklık Hediyeli LG V20 Özel Paket, N11’de

LG V20 sınırlı sayıda özel paketiyle n11.com’da satışa çıktı!

Kamera ve kulaklık hediyeli LG V20 fırsatını kaçırmayın!

Güney Koreli teknoloji devi LG’nin yeni amiral gemisi V20, e-ticaret platformu n11.com’da satışa açıldı. V20’nin yanı sıra LG 360 Cam, Bang & Olufsen H3 kulaklık ve Hi&Fi modülle birlikte sınırlı sayıda sunulan özel paket n11.com’da 2.919 TL fiyatıyla satışta.

LG’nin merakla beklenen çift ekranlı yeni akıllı telefonu V20, e-ticaret platformu n11.com’da satışa açıldı. Donanım özellikleri ve tasarımıyla üst düzey akıllı telefonlar arasına hızla yerleşen, çift ekranı ve gelişmiş ses sistemiyle dikkat çekmeyi başaran LG V20, 2.919 TL fiyatı ve sınırlı sayıda özel paketindeki LG 360 Cam, Bang & Olufsen H3 kulaklık ve Hi&.Fi modül hediyeleriyle n11.com’da satışa sunuluyor.

5.7 inç’lik ana ekran ve 2.1 inç boyutlu ikinci ekran ile donatılan telefon, çift ekranıyla çok amaçlı kullanılabiliyor. Ön kameranın yanında bulunan 2.1-inçlik ekranda bildirimler ve sık kullanılan uygulamalar görüntülenebiliyor, böylece ana ekran bütünüyle kullanılabiliyor.

Kamera ve Kulaklık Hediyeli LG V20 Özel Paket Sınırlı sayıda satışa çıktı!

59,7 x 78,1 x 7,6 mm ölçülere, 173 gram ağırlığa sahip telefon, teknik anlamda da oldukça güçlü. Snapdragon 820 işlemcisi, 4 GB RAM, 64 GB dâhili hafıza ve microSD kart desteği gibi özellikler yer alıyor. Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac desteği, NFC ve kızılötesi portu gibi bağlantı özelliklerini sunan telefonda değiştirilebilir yapıda hazırlanan 3200 mAh kapasiteli batarya ise kullanıcılarını sevindirecek gibi gözüküyor.

LG 360 Cam, Bang & Olufsen H3 kulaklık hediye

Kamera ve Kulaklık Hediyeli LG V20 Teknik Özellikler

LG V20 5.7 inç Quad HD ekran (bildirimler için ayrı bir ikinci ekrana sahip),Snapdragon 820 İşlemci, 4GB RAM ve 64 GB yerel depolama alanı mevcut. 16 Megapiksellik ve 8 Megapiksellik iki geniş açı kameraya ile Android Nougat 7.0 yüklü işletim sistemine sahip.

LG V20 bu fiyatı ile iPhone 7 64GB’a yakın bir fiyata Android Nougat 7.0 yüklü bu cihazını rakip olarak koyuyor. Elbette klasik kulaklık Jakı ile birlikte.

LG V20, önceki versiyonun üst düzey teknolojisini geliştirerek kullanıcılara farklı bir mobil deneyim sunmasının yanında, premium telefonlar için yepyeni standartları da beraberinde getiriyor. Farklı kaynaklardan alınan bilgiye göre V20 için büyük bir promosyon kampanyası yapılacakmış; çok yakında daha net bilgiler gelmeye başlayacaktır.

LG V20’yi diğer telefonlardan ayıran özellikler neler?

Geçtiğimiz yıl lanse edilen LG V10’un üst kalite ve zengin multimedya deneyimi üzerine inşa edilen LG V20; ülkemizde de şimdiden en çok konuşulan telefon modeli oldu. Teknoloji yazarları LG V20’nin bu sene çok yoğun ilgi göreceği konusunda hemfikir. Sağladığı kullanım kolaylığı ve süper ötesi özellikleriyle büyük beğeni kazanacağı şimdiden belli olan LG V20’nin; pek çok yeni özellikleri arasında çok daha sürükleyici oyun deneyimi yaşatmak amacıyla “Vulkan” destekli grafiklerin yanında, “Doze” sayesinde çok daha iyi pil performansı da var. LG V20 “Direct Reply” özelliği ile kullanıcıların akıllı telefon deneyimini zenginleştiriyor. LG V20’nin bu özelliği kullanıcıları yazılı mesajlara çok daha hızlı cevap verebilme veya hatırlatma arayüzü ile görev güncellemelerini kolayca gerçekleştirebilmeyi sağlıyor.

Daha önce LG Türkiye tarafından yapılan basın bülteninde B&O Play ile de yüksek ses kalitesi için işbirliği yapıldığı açıklanmıştı. Tüm dünyada üst kalite taşınabilir ses ürünleri ve kulaklıklar üreten B&O Play ve LG, V20’nin ses özelliklerini bu işbirliği ile en üst düzeye çıkartıyor.

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