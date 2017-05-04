18 Yaşındaki Öğrenci Kanser Tespit Eden Sütyen EVA’yı Tasarladı

18 Yaşındaki Öğrenci Kanser Tespit Eden Sütyen EVA’yı Tasarladı.

Annesinden ilham alan Meksikalı bir lise öğrencisi göğüs kanserinin erken teşhisinden kullanılabilecek bir “ Kanser Tespit Eden Sütyen ” tasarladı.

Julius Rios Cantu her iki göğsünü bu hastalık yüzünden kaybeden annesinden ilham alarak, erken teşhis için daha iyi bir araç yapmaya karar verdi.

Meme kanserinde erken teşhis durumunda Yüzde 100 hayatta kalma oranı var. Buna rağmen bir çok kadın erken teşhisi sağlayacak kendi kendine kontrolleri aylık olarak düzenli yapmıyor. Cantu’nun çözümü çoğu kadının giydiği bir iç çamaşırına bu teknolojiyi eklemek oldu.

EVA olarak adlandırılan Kanser teşhis eden Sütyen tasarımı, memenin yüzeyini haritalandırarak, sıcaklık,boyut ve ağırlığındaki değişiklileri izlemek için yaklaşık 200 adet biyosensör kullanıyor.

Büyüklük ve ağırlıktaki değişiklikleri fark etmek aslında kendi kendine kontrolün temel amacı. Sıcaklık sensörlerini ise artan kan akışını tespit etmek için kullanıyor. Bu kan akışı oluşan tümörü besleyebilir diyor.

Cantu’nun bu etkileyici tasarımı Öğrenci Girişim Ödüllerinde (GSEA) dünyanın diğer yerlerinden katılan 13 öğrenci girişimcisi arasından 20.000 dolarlık ödül kazandı.

18-year-old Mexican student designs bra that can detect breast cancer on The Independent