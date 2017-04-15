YouTube’un Gizli Karanlık Modunu Nasıl Etkinleştirilir?

Reddit kullanıcıları, YouTube’un web sayfasına siyah bir görünüm veren yeni bir “karanlık mod” keşfettiler.

Güncelleme ile ilgili hiçbir şey resmi değil, bu nedenle biraz uğraşmanız gerekiyor, ancak bunu nasıl yapabileceğinizi aşağıda maddeler halinde açıklıyoruz:

Google Chrome’u en son sürümünü kullandığınızdan emin olun. Gerekliyse güncelleyin.

Windows’ta Ctrl + Shift + I veya Mac’te Option + Command + I tuşlarına basarak konsol açın veya menüden Görünüm> Geliştirici> Javascript Konsolu’na gidin

“Document.cookie =” VISITOR_INFO1_LIVE = fPQ4jCL6EiE ” ifadesini kopyalayın, yapıştırın ve enter tuşuna basın

Geliştirici penceresini kapatın, tarayıcınızı yenileyin

Sağ üst köşede, hesap ayarlarınızda karanlık moda veya oturumunuz kapalıysa ayrı bir menüye geçebilirsiniz.

Bu yeni özellik, Youtube sayfasını daha siyah ve temiz bir arka plan üzerinde daha temiz ve daha geniş aralıklarla dizayn etmek için yeniden tasarlar.