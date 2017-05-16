Son Teknoloji Karne Hediyesi: Lenovo TAB 3 Essential

Bütün Yıl Derslerle Ödevlerle Yorulan Çocuklarınız için Son Teknoloji Karne Hediyesi: Lenovo TAB 3 Essential

Teknoloji devi Lenovo’dan çocuklarınız için kusursuz bir yaz tatili hediyesi… Lenovo TAB 3 7 Essential tablet alarak, son teknolojiyi çocuğunuza uygun fiyata hediye etmenin keyfini yaşayın.

Dünyanın ve Türkiye’nin 1 numaralı bilgisayar üreticisi, sunucu alanında ve Motorola markası ile akıllı telefon pazarında hızla büyüyen teknoloji devi Lenovo, yaz tatiline giren çocuklarını mutlu etmek isteyen anne ve babalar için harika bir hediye seçeneği sunuyor. Lenovo TAB 3 7 Essential ile yorucu bir dönemi geride bırakan çocuklarınızı sevindirip ve bu güzel hediyeyle önümüzdeki sömestr için motivasyonlarını artırabilirsiniz.

Çift kamera, daha fazla eğlence

Lenovo Tab 3 Essential ’ın 7 inç yüksek çözünürlüklü IPS ekranında çocuğunuz derslerine çalışabilir; ya da en sevdiği oyunlarla keyifli vakitler geçirirken yaz tatilinin en güzel anlarını bu 2 kameralı tabletle daimi anılara çevirebilir. Tab 3 7 Essential; 0,3 megapiksel Vision ön kamerası ve hem daha parlak; hem de daha net görüntüler ve videolar için 2 megapiksellik arka kamerasıyla tatilinizi ölümsüzleştirecek.

Art arda film, dizi, oyunla bitmeyen batarya

3450 mAh pille çalışan cep boyutundaki tabletin tek bir şarjla 10 saate kadar süren pil ömrü sayesinde; çocuğunuz cihazını şarj etmeden kesintisiz şekilde oyun oynamanın veya sosyal medya kullanmanın keyfini yaşayacak; art arda izlenen film ve dizilerin keyfi ise Dolby® ses desteği ile daha yüksek, daha doğal ve bozulmadan yaşanacak.

Akıcı bir Android deneyimi sağlayan, oyun oynarken veya HD video izlerken yavaşlamayı önleyen Lenovo Tab 3 Essential; MediaTek® 1,3 GHz dört çekirdekli işlemcisiyle, çoklu görev için de ideal bir kullanım olanağı sunuyor.







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