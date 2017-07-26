Kaspersky PC için Ücretsiz Antivirüs Programı Sundu, ihtiyacınız var mı?

Ücretsiz Antivirüs Programı Arayanlar için Yeni Alternatif Kaspersky’den!

Kaspersky PC için Ücretsiz Antivirüs Programı Sundu, Peki buna ihtiyacınız var mı? Kaspersky Free Edition

Güvenlik yazılım firması Kaspersky PC kullanıcıları için ücretsiz bir antivirüs programı duyurdu. Dosyalarınız için tam koruma ve kötü niyetli etkinlikler için web taraması vaat ediyor.

Şirket 50 Dolarlık antivirüs programı ücretini ödeyemeyenler için bu hizmeti ücretsiz olarak sunmanın mutluluk verici olduğunu söylüyor; ancak gerçekten bir üçüncü parti bir antivirüs programına ihtiyacınız var mı?

Sayıları 500 milyonu bulan ve Windows 10 işletim sistemi kullanan kişilerden biriyseniz zaten Windows Defender‘ı kullanıyorsunuz demektir. (Av-Test.org üzerinde 5.5/6.0 puan aldı) Microsoft’un kendi aracıyla, bilgisayarları kötü virüslerden uzak tutmak için oldukça iyi bir iş çıkardığı söylenebilir. Ayrıca bir çok güvenlik açığını da hızla düzeltiyor. Özellikle bu başarıda ve indirmeye bile gerek duymadığınız bir uygulama olarak karşımızda duruyor.

Kaspersky’nin full paketi – internet Security v17.0 olarak bilinen sürümünün Haziran ayı itibariyle koruma, performans ve kullanılabilirlik puanı olarak mükemmel sonuçlar aldığını söylemek lazım. 6 üzerinde 6 (6.0/6.0 Puan) puan aldı.

Dolayısıyla, teorik olarak Kaspersky’nin bu ücretsiz sürümü sizi Windows Defender’ın koruduğundan biraz daha iyi koruyabileceği söylenebilir.

Bununla birlikte kullanıcıların son bir kaç yılda Pc kullanıcılarının Windows 10’un Windows Defender birlikte geldiğinden beri 3. parti antivirüs koruması ihtiyacı hissettiği de söylenemez.

PC için Ücretsiz AntiVirüs Kaspersky Free Edition

Yine de PC için ücretsiz antivirüs yazılımı Kaspersky Free Sürümü için göz atmaya değer.Şu anda Rusya, Çin ve birkaç Avrupa ülkesinde mevcut olan ürün, önümüzdeki dört ay içinde başka yerlerde kullanıma sunulacak. Elbette bu sürümle güvenlik duvarı, VPN ve gizli tarama gibi bazı özelliklere sahip olamayacaksınız.

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