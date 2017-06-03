Kemal Kırar’ın Kitabı “Bildiğimiz Gibi Değil!”, Fıkra Gibi Gerçek Hikayeler

Kemal Kırar’ın A7 Kitap’tan Çıkan Yeni Kitabı Satışa Sunuldu!

Bildiğimiz Gibi Değil! “Fıkra gibi gerçek hikayeler anlatabileceğiniz bir kitap” isteyenler için kaçırılmaması gereken kitap satışa sunuldu.

Kemal Kırar’ın kitabı ‘Bildiğimiz Gibi Değil!’, A7 Kitap’tan piyasaya çıktı ve Bildiğimiz Gibi Değil! ’in sayfaları arasında, otuz iki hikaye-anekdot bulunuyor.

Kitabın içinden küçük bir kısımda Hepimizin Kahramanı Namık Kemal ile ilgili;

“Namık Kemal, Gelibolu’da yazmaya başlayıp İstanbul’da tamamladığı eserini Sirac gazetesinde yayımlamak ister. Gazetenin editörüne, evvela ‘Vatan’ daha sonra da ‘Silistre’ ismini alan oyunun ismi için de ‘Vatan’ yahut ‘Silistre’ (ya Vatan ya da Silistre) olabileceği notunu iletir. Editör, işini sağlama almak için olmalı ki her ihtimale karşı hepsini kullanır”.

Bildiğimiz Gibi Değil! Kitabı bilinenleri, az bilinenleri ve yanlış bilinenleri anlatıyor.

Kadıköy Belediyesi’nin Düzenlediği 9. Kitap Günlerinde İmza da var.!

“Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği 9. Kitap Günleri, bügünden itibaren (açılış: saat 13.00 [11 Haziran’a kadar sürecek]) tarihi Haydarpaşa Garı’nda gerçekleştirilecek.”

Usta Kalem ve Dostumuz Kemal Kırar Saat 13.00 itibarıyla A7 Kitap‘tan çıkan yeni kitabıyla okurlarına imza dağıtacak.