Kendi Emoji Çıkartmanı Kendin Tasarla, Üstelik Ücretsiz!

Kendi Emoji Çıkartmanı Kendin Tasarla!

Labeley Emojis, Ücretsiz olarak Kendi Emoji Çıkartmanı Kendin Tasarlamanı sağlayacak Online Hizmet Sunuyor.

Emojiler!

Resimler bin kelimeye bedeldir derler. Bu sözün insanların günümüzde nasıl etkileşime girdiğine bakarsak ne derece doğru olduğunu görebiliriz.

İçinde bulunduğumu Dijital çağ ve çevrimiçi haberleşme ortamında, insanların kelimeleri değil de görsellerle anlaşmayı tercih ettikleri, duygularını ifade etme arzusunu farklı bir düzeye çektiğini görebiliriz. Sosyal medya görüntüleri, bilgi grafikleri, emojiler, alıcının gözünü çekmek için ana amacı olan çevrimiçi iletişimin tüm unsurları haline dönüştü.

Bu konuda Emojiler, bir ifade psikolojisi olarak karşımıza çıkıyor. Nasıl hissettiğimizi ve hatta bir şeyler hakkında ne düşündüğümüzü ifade etmenin günümüzdeki en etkili ve eğlenceli yolu. Az yada çok hepsini günlük hayatımızda kullanıyoruz.

Daha önceleri mesajımızın doğru anlamını iletmek için uzun cümleler ve kelimeler kullanıyor ve yazıyorduk. Şimdi ise durum basit; Bize sadece uygun emoji veya bunlardan birkaçını seçip bir cümleyle birleştirdik mi işlem tamam. Oldu ya mesaj yanlış yorumlanırsa, günü kurtarmak için daima bir gülen yüz imdadımıza yetişir.

Bununla birlikte görsel ifade sadece dijital ortamlarda mı kullanılıyor? Tabi ki hayır. Sanatta, modada, iş dünyasında ve pazarlamada daima yer bulmuştur. Teknoloji daha kolay ve daha yaygın hale geldikçe kullanım giderek yaygınlaşıyor.

Hatırlayın bir dönem çıkartmalar özellikle genç nesiller arasında popülerdi. Okul malzemeleri, oyuncak, kıyafet, kitap vb. için kullanılırlar. Şimdi ise kırtasiyelere gidip çıkartma almak pek bir demode oldu.

Günümüzde bu iş online olarak yapılabiliyor. Üstelik Ücretsiz. Kendi istediğiniz Emojileri Tasarlayıp bunları ücretsiz kayıt edebilirsiniz.

Labeley.com’da tam bu isteğinizi karşılayabileceğiniz ücretsiz olarak online tasarım aracını kullanabileceğiniz bir “Online Araç” olarak karşımıza çıkıyor. Oldu da tasarımınızı veya tasarımlarınızı çıkartma halinde bastırmak ve evine gönderme imkanını size sunuyor. Tabi bunun için bir bedel ödemek durumunda kalabilirsiniz.

Kendi Emoji Çıkartmanı Kendin Tasarla.

Labeley.com üzerinden çevrimiçi olarak çıkartmalar yapabilir, kendi tasarımlarımızı yaratabilir, bunları evinize kadar gönderebilirsiniz.

İnsanların kendi emoji çıkartmalarını oluşturmalarını sağlayan çevrimiçi bir araç Labeley Emojis, tamamen ücretsizdir ve herkes için yaşı ve tasarım becerileri ne olursa olsun kendi emoji tasarımlarını oluşturmasına izin verir.

How to make emoji stickers online!

Labeley ile kendi Emoji çıkartmalarınızı yapmak için bu adımları izleyin yeter.

Step 1: Labeley Emojis sitesine git ve tasarıma başlamak için istediğin emoji şeklini seçin.

Step 2: Kendi Emoji tasarımınızı arka plan rengini seçin.

Step 3: T Emoji Tasarımının en eğlenceli kısmı da burası. Birbirinden farklı ve eğlenceli emoji elementlerinden istediğini seçip tasarımınıza başlayabilirsiniz. Emoji elemenleri arasında , gözler, kaşlar, gözyaşı damlaları, gözlükler ve daha başkaları yer alıyor. Ayrıca tasarıma istediğin yazıları veya yükleyeceğin resimleri ilave etmen de mümkün.

Step 4: Son aşama tasarımını kendi yerel diskine kayıt edebilirsin. Bu ücretsiz.

Görebileceğiniz gibi kişiye özel Emoji Çıkartmaları tasarlamanın ücretsiz ve en hızlı yolu bu. Üstelik bunun için kişisel bilgileri giripte kayıt olmak zorunda değilsiniz.

labeley.com