Kılıf içindeki En Net iPhone 8 Görseli Heyecan Yarattı, Home Düğmesi Nerede?

Bir başka sızdırılmış görüntüsü iPhone 8 Hakkında Bilgiler içeriyor!

Kılıf içindeki En Net iPhone 8 Görseli Heyecan Yarattı. Home Düğmesi ve Sensörlerin Etrafını da kaplayan Ekran dikkat çekici

Resmi olarak şimdiye kadar sızdırılan görüntüler arasındaki en net olanı bu. Şimdiye kadar iPhone 8 söylentileri hakkında bir çok şey gördük, Kılıflar ve taklit tasarımlar. Son dönemde ise HomePod yazılım kodları içinde yer alan ve cihaz hakkında bir takım sırları ortaya çıkaran bilgilerse cabası.

Her zaman ki gibi Evan Blass, son derece kalitesi – baskı kalitesinde yeni bir iPhone 8 görseli yayımladı.Yüksek çözünürlüklü fotoğraf telefonu sağlam bir yapıda gösteriyor, ancak telefonun ön yüzünün neye benzeyeceğine dair bize son derece iyi bir fikir veriyor.

En Net iPhone 8 Görseli Ortaya Çıktı

iPhone 8 (encased) pic.twitter.com/9LpARCAML2 — Evan Blass (@evleaks) 8 Ağustos 2017



Fotoğraftaki aygıt, kamera, hoparlör ve üstteki algılayıcılar için yapılmış bir kesik, elbette uçtan uca ekran tasarımıyla birlikte en yeni söylentilerle (HomePod ürün yazılımı sızıntısından toplanan bilgilere) uyumlu gözüküyor. Görünüşe göre Apple pil, sinyal ve Wi-Fi bilgileri için üstteki sensörler ve kamera gözleri için ayrılmış kesik alanın solunda ve sağındaki ekran alanını da kullanacak.

Benim en çok ilgimi çekense Home düğmesini göremedim, beklendiği gibi Ekranın altında baskıya duyarlı bir Home düğmesi geliyor galiba. Başka bir tarafa götürüldüğüne dairde bir işaret yok. Muhtemelen Ekranın altında bir parmak izi sensörü de var.

9toMac’e göre söz konusu iPhone 8 kılıfının UAG firması tarafından yapılan bir kılıf olduğunu düşünüyor. Doğal olarak bu tip şirketler yakın dönemde gelmesi muhtemel ürünler için sızdırılmış bilgiler ışığında belli tasarımlar yaparak hazır durumda bekliyor. Bunu göz önünde bulundurursak, fotoğrafın UAG’ın amaçları doğrultusunda yarattığı bir maketin görüntüsü de olabilir.

Elbette kesin sonuçları yakında tanıtılması beklenen iPhone 8 yani Apple Etkinliğinde göreceğiz.