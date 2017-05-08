Kırmızı HTC U 11 360 Derece Görüntüsü Ortaya Çıktı

Kırmızı HTC U 11 360 Derece Görüntüsü Ortaya Çıktı.

Sızdırılan kırmızı HTC U 11 CAD çizimi görüntüsü.

HTC’nin Onleaks’in sızdırdığı görüntüleri oldukça dikkat çekti. Yayınladığı ve büyük ihtimalle doğru çıkan görüntüler genellikle üretim fabrikalarından elde edilen CAD çizimlerine ve tasarımcıların hazırladığı önizlemelere dayanıyor.

Yeni yayımlanan 360 derece görüntüler; 3.5 mm’lik bir kulaklık girişi yerine daha önce bildirilen USB-C bağlantı noktasına sahip, parlak kırmızı bir HTC amiral gemisini gösteriyor. Sol tarafta herhangi bir düğme görünmüyor. Buda dokunmaya duyarlı bir yan düğme kombinasyonunun olabileceğini işaret ediyor.

Sağ tarafta standart donanım tuşlarında ses (aşağı/yukarı) tuşları görünüyor.Altta parmak izi okuyucu ve 12 MP bir kamera görünüyor.

Kıpkırmızı rengi ise bize iPhone RED seçeneğini hatırlatıyor. Oraya bir atıfta bulunuyor gibi.

GSM Arena

HTC U11 360 Renders [Exclusive] on 91mobiles | YouTube