Microsoft’tan Kırmızı ve Ordu Yeşili Xbox GamePad

Microsoft Xbox Gamepad renklerine yenilerini ekledi!

Kırmızı ve Ordu Yeşili Xbox Gamepad seçenekleri geldi.

Design Lab sayesinde istediğiniz renkleri yaratabilirken, neden iki ilave renk seçeneği daha sunuldu?

Microsoft’un geçen Haziran ayında Xbox Design Lab’ı duyurmuştu. İstediğiniz renk seçeneğinde oyun kontroller’larına sahip olabiliyordunuz. Teoride 8 Milyon renk seçeneği var.

Yine de bunlarla uğraşmak istemeyen oyunlarında ikinci, üçüncü hatta dördüncü oyuncular için farklı kontrollerlar bulundurmak isteyen oyuncular için renk seçeneklerini genişletmiş oldu. Elbette kendi rengini oluşturmak ücretsiz deği 10 ile 20 dolar arasındaki bedellerde cebinize kalmış oluyor.

Hem parayı hemde uğraşmak istemeyenlerin artık 2 yeni seçeneği daha var.

Blood – Army Green, Kırmızı ve Ordu Yeşili Xbox Gamepad!

Gelelim Fiyatlarına Microsoft Store üzerinden 65$ ‘lık satış fiyatı ile satışa sunuldu.

En yeni Xbox One denetleyicileri gibi bunlar da Windows 10 ve Samsung Gear VR ile kullanılabilir.

Engadget