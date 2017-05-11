Yüzde 40 Tasarruf için Klima Alırken ve Kullanırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Yüzde 40 Tasarruf için Klima Alırken ve Kullanırken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Püf Noktaları Nelerdir?

Yaz aylarında çokça enerji harcayan klimanız ile birlikte gelen faturanızı, sadece birkaç değişiklik ile düşürebilirsiniz. Akıllı Oda Termostatı Cosa’nın Kurucu Ortağı Dr. Emre Erkin klima satın alırken ve kullanırken dikkat etmemiz gereken püf noktaları anlatıyor. Klima Alırken ve Kullanırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Yazın serin kalmak için çeşitli yollar var. Ama sıcaklıklar klima kullanımını kaçınılmaz hale getiriyorsa, yüksek nem oranı, gece-gündüz sıcaklık farkları konforsuz bir yaşam alanı sağlıyorsa, kontrol edilmesi zor bir döngü içerisine girebiliyoruz. Verimsiz kullanmada yapılan en büyük yanlış, klimanın ayar sıcaklığı. Klimalarımızı genelde minimum sıcaklığa ayarlayıp sonra üşümeye başladığımız zaman kapatırız. Bu hem konforsuz ve sağlıksız hem de faturalarımızı kabartan bir yanlış kullanım şekli.

Klima Alırken ve Kullanırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Doğru klimayı satın almak ve de aldığımız klimaları verimli kullanabilmemiz için bazı püf noktalar var. Buna ek olarak nesnelerin interneti, veri analizi ve teknolojinin diğer bütün alanları daha konforlu ve verimli yaşayabilmemiz için geliştirilmeye devam ediyor. Hem akıllı oda termostatı gibi teknolojileri kullanarak hem de ufak bazı tüyolar ile faturalarımızı düşürmemiz ve de konforumuzdan ödün vermememiz mümkün. Klimalarımızı da satın alırken ve kullanırken akıllı davranabilmemizi sağlayan bazı yöntemler var.

Klima alırken ve kullanırken dikkat etmemiz gereken püf noktalar

Klima Satın alırken şunlara dikkat edin:

Örneğin klima satın alırken en önemli parametre fiyatı olmamalıdır. İlk yatırım maliyeti düşük olan klimalar kullanılırken, daha fazla enerji faturası doğurabilir ve toplamda bize çok daha maliyetli hale gelebilir. Klima satın alırken dikkat edilmesi gereken özellikler şu şekilde sıralanabilir.

Yüksek enerji sınıflı olması

Invertör teknolojisine sahip olması

Yetkili ve geniş servis ağına sahip olması

Kapasitesinin uygun olması (bunun için odanın ve pencerelerin konumu, pencere sayısı ve toplam alanı, kullanım alanı ve amacı, kişi sayısı gibi parametreleri hesaba katmak gerekir)

Yedek parçasının kolay bulunabilir olması

Montaj yerine uygun tipte bir klima olması

Klima Kullanırken şunlara dikkat edin:

Mobilyalarınızı akıllıca yerleştirin

İç ünite ve dış ünite önüne hava akışını engelleyecek mobilya ve cisimler koymayınız. Bazen de farkında olmadan sadece koltuğunuzun arkasını veya masanızın üstünü serinletiyor olabilirsiniz. Bunun önüne geçmek için yapılması gereken en doğru şey mobilyalarınızın yerlerini yeniden düzenlemek olabilir.

Gereksiz ısı kaynaklarına engel olun

Soğutulan hacim gün içinde çok güneş alıyorsa pencereleri perde ve jaluzi ile gölgeleyin. Ayrıca gerekli olmayan ışıkları söndürmek, oda içerisindeki ısıyı azaltmaya yardımcı olacaktır. Burada önemli olan klimanızın, karşı mücadele içerisinde olduğu ısıyı azaltmak ve dolayısıyla daha az gayret harcamasını sağlamak.

Klimanıza bakım yaptırın

Klimanızın hava filtreleri, biz farkında olmadan doğadan gelen bir takım toz, kir ve hatta bitki ve ağaç polenleri ile dolabilir. Bu da klimanızın verimli çalışmak için daha fazla enerji harcamak zorunda kalması anlamına gelebilir. Her sene özellikle yaz ayından önce üreticinize bir genel bakım yaptırmanızda büyük fayda var.

Kullanacağınız mekanı kapalı tutun

Klimalar odadaki havayı alıp iç ünitede serinlettikten sonra tekrar içeri geri verirler. Eğer odanızdaki pencere ya da kapılarınız açık ise odanın dışından odaya sürekli sıcak hava akışı olacaktır. Kapı ve pencerelerin kapalı tutulması odanızın daha çabuk ve verimli serinlemesine olanak sağlayacaktır.

Klimanızı uygun dereceye ayarlayın

Klimalarımızın kumandasından ayarladığımız sıcaklık değeri, klimanın odaya üflediği sıcaklık değildir. Örneğin kumandadan 18 dereceyi ayarladığınız zaman klima, odanız 18 dereye gelene kadar serin hava üflemeye devam eder. Bir süre sonra ise odanın çok soğuduğunu hisseder ve klimayı kapatma ihtiyacı duyarız. Halbuki standartlara göre sağlıklı ve konforlu olan oda sıcaklığı 22-24 derece arasındadır. Unutmayın ki her 1 derece daha soğutmak için %5 ila %10 arası daha fazla enerji harcamış oluruz. Bununla birlikte evde/ofiste değilken klimayı kapatmak, uyurken de nem alma özelliğinde çalıştırmak hem sağlık ve konfor hem de faturaların azaltılması açısından çok etkili olacaktır.

Yeni teknolojileri kullanın %40 tasarruf sağlayın

30 derece nemli ve sıcak bir havadan eve gelince klimayı 18 derecede çalıştırarak evi aniden soğutmaya çalışmak, klimayı bir açıp bir kapamak, uyurken veya evde yokken açık unutmak gibi birçok günlük alışkanlık faturalarımızın yükselmesindeki en büyük sebep. Klimanızı akıllandıracak bir akıllı oda termostatı ile klimanızı dünyanın her yerinden kolaylıkla yönetebilir; dışarıdayken, uyurken, evde veya ofisteyken önceden ayarladığınız konfor koşullarınıza minimum enerji tüketerek sahip olabilirsiniz. Böylelikle siz evde/ofiste yokken klimanız gereksiz yere çalışmaz, evdeyken ve uykudayken ihtiyacınız kadar çalışır ve evde/ofiste yokken açık unutulan ve sürekli minimum sıcaklıkta çalıştırılan bir klimaya göre %40’lara varan tasarruf sağlayabilirsiniz.

Klima Alırken ve Kullanırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

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