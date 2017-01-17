Klimada Akıllı Kontrol Devri, Gelişmiş Kumanda Teknolojisi

Klimada Akıllı Kontrol Devri!

Mitsubishi Electric, akıllı kontrol çözümleriyle enerji tasarruflu klimalar üzerindeki hakimiyetini daha da artırıyor.

İleri teknolojiye sahip enerji tasarruflu klimalarıyla dikkat çeken Mitsubishi Electric, akıllı kontrol çözümleriyle kullanıcıların klimalar üzerindeki hakimiyetini artırıyor.

MELCloud ile kablosuz internet bağlantısı!

Bulut tabanlı çözümü MELCloud ile kablosuz internet bağlantısı olan her yerde klimaların mobil olarak izlenmesine ve kontrol edilmesine imkan tanıyan Mitsubishi Electric, gelişmiş iklimlendirme kumandası sayesinde ise evler ya da ofislerdeki tüm ısıtma, soğutma ve havalandırma çözümlerini tek bir merkezden senkronize olarak çalıştırıyor.

İklimlendirme sektörünün öncü inovatif markası Mitsubishi Electric, klima tasarım ve üretim teknolojileri alanındaki tecrübesinin yanı sıra kullanıcı konforuna yönelik geliştirdiği kontrol özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Enerji tasarrufunu destekleyen akıllı kontrol ve otomasyon teknolojileri ile öne çıkan Mitsubishi Electric, klimalarla birlikte kullanılan ilave arayüzlerle kullanıcıların klimalar üzerindeki hakimiyetini artırarak yüksek konfor sunuyor. Ayrıca, tüm bu teknolojilerin internet üzerinden izlenmesine ve kontrol edilmesine de olanak tanıyor.

Klimanız siz gelmeden evi ya da ofisi ısıtabilir!

Mitsubishi Electric’in klima kontrolünü mobilleştiren bulut tabanlı çözümü MELCloud ile kullanıcıların kış aylarında evlerine ya da ofislerine gitmeden önce mekanı ısıtmaları mümkün. Bu teknoloji sayesinde yaz aylarında da önceden soğutma yapılarak mekanların konforu artırılabiliyor.

Hem ısıtmada hem de soğutmada A+++ enerji sınıfına kadar ulaşan yeni nesil klimalar sunan Mitsubishi Electric, uzaktan bir bilgisayar, tablet veya akıllı telefon kullanarak klimanın internet üzerinden kontrolünü sağlayan MELCloud teknolojisiyle hayatı kolaylaştırıyor.

Klimanın çalışma durumunu mobil olarak kontrol etmek mümkün olduğu için evden çıktıktan sonra akıllara takılan “Klimayı kapattım mı?” endişesine son veren MELCloud, kumanda kullanımında zorluk yaşayabilecek çocuklar, yaşlılar ya da hastalar evde tek başına olduklarında da klimaların kolaylıkla yönetilmesine imkan tanıyor. MELCloud ile klimayı açmak ve kapatmak, sıcaklık ayarını, çalışma modunu ve fan açısını değiştirmek, kanatçıkları ayarlamak ve odanın sıcaklığını görmek gibi işlemler hızlı ve pratik bir şekilde yapılabiliyor.

Tek merkezden senkronize iklimlendirme! Klimada Akıllı Kontrol!

Kullanıcılarına klima kontrol özgürlüğü sunan Mitsubishi Electric’in gelişmiş iklimlendirme kumandası AHC (Advance HVAC Controller) ile ısıtma, soğutma ve havalandırma çözümleri tek bir merkezden birbirleriyle senkronize çalışabiliyor.

Bu teknoloji sayesinde, örneğin bir nem alma cihazı kumanda edilebiliyor, ısıtma amaçlı farklı senaryolar oluşturulabiliyor, oda sıcaklığına veya dış ortam sıcaklığına bağlı olarak klima ya da diğer ısıtma sistemlerinin devreye girmesi sağlanabiliyor. Isıtma soğutma, havalandırma ve aydınlatma gibi tüm sistemler verimli ve enerji tasarruflu olarak kullanılabiliyor.

Üstelik bu kontrol, Mitsubishi Electric markalı ekipmanların haricindeki sistemler için de mümkün.

Tüm sistemler kontrol altında

Mikroorganizmaların oluşmasına ve yayılmasına imkân vermeyecek bir nem oranı sağlanabilmesi için yaşam alanlarının nem kontrolü insan sağlığı açısından büyük önem taşıyor.

Değerli evraklar, kıymetli tablolar gibi eşyaların ömürleri için de nemin belirli bir aralıkta tutulması gerekiyor. Isıtma ve soğutma ile ortamdaki nem oranı belli bir ölçüde düzenlense bile bazı ortamlarda ilave elemanlar olmadan tam anlamıyla nem kontrolü yapmak mümkün olmuyor. Nemlendirme işleminin gerekli olduğu bu ortamlar için ısıtma, soğutma, nem alma ve nemlendirme sistemlerinin beraber kontrol edilebiliyor olması önem kazanıyor.

Mitsubishi Electric’in tüm sistemleri tek bir merkezden kontrol etmeyi sağlayan gelişmiş iklimlendirme kumandası, aynı zamanda bu sistemlerin birlikte çalışmaları için çeşitli senaryolar oluşturmayı da mümkün kılıyor.

Mitsubishi Electric’in ileri teknoloji kumanda çözümleri sayesinde ısıtma, soğutma, nemlendirme, havalandırma, ısı geri kazanım sistemleri, enerji ölçümleme ve aydınlatma sistemleri; karbonmonoksit, karbondioksit, dış hava sıcaklık bilgisi veya herhangi bir sensör bilgisine göre kurgulanacak senaryolarla yönetilebiliyor.

İlaveten tüm bu sistemlerin internet üzerinden izlenmesi ve kontrol edilmesi de mümkün oluyor.

Doğru sıcaklık ölçümü ile yüksek konfor

Geniş mekânlara hitap eden bir klima sistemi için oda içindeki farklı sıcaklık seviyeleri, odanın sıcaklığının algılanacağı yerin tercih edilmesi sırasında sorun oluşturabiliyor.

Bu konuya da çözüm sunan Mitsubishi Electric’in gelişmiş iklimlendirme kumandası sayesinde klima, odanın farklı noktalarından alınacak sıcaklık bilgilerinin ortalamasına göre çalıştırılabiliyor ve böylelikle tüm alanda konfor sağlanıyor.

Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemlerinde, Enerji tasarrufuna katkıda bulunan kumanda

Mitsubishi Electric’in gelişmiş iklimlendirme kumandası ile dış hava sıcaklık bilgisine göre klimanın çalıştırılması, içerideki ortam hava kalitesini ölçen karbondioksit sensör seviyesine göre ısı geri kazanımlı havalandırma sistemlerinin çalıştırılıp durdurulması ve fan hızının değiştirilmesi de sağlanabiliyor.

Bu kumanda sistemi, enerji tasarrufu açısından önemli olduğu için özellikle otellerde sıklıkla kullanılan, pencere ya da balkon kapısı açıldığında klima sisteminin otomatik olarak durdurulmasına da imkan tanıyor.

Klima ve ısı pompası sistemleri arasında otomatik geçiş – Klimada Akıllı Kontrol!

Verimli ısıtma avantajlarıyla öne çıkan klima ve ısı pompası sistemleri, Mitsubishi Electric’in inovatif kumanda çözümleri sayesinde dış hava sıcaklığına ya da iç ortam sıcaklığına bağlı olarak birbirleri arasında otomatik olarak geçiş yapabiliyor.

Geçiş sezonlarında dış hava sıcaklıklarının çok düşük olmadığı hava şartlarında klima üniteleri ile ısıtma gerçekleştirebiliyor. Dış hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte klimaların ısı pompası özelliğine sahip, sıcak su üretebilen üniteleriyle sıcak su elde edilebiliyor.

Elde edilen sıcak suyun yerden ısıtma tesisatlarında kullanılmasıyla ısıtma konforunu arttırmaya yönelik uygulamaların programlanması da mümkün oluyor.

Çift ayar sıcaklığı ile yüksek enerji tasarrufu – Klimada Akıllı Kontrol!

Konvansiyonel sistemlerde klima otomatik moda alındığında, oda sıcaklığına ve set edilen sıcaklığa bağlı olarak ısıtma gerekliyse ısıtma modunda, soğutma gerekliyse soğutma modunda çalışıyor. Fakat sisteme tek bir set (ayar) sıcaklığı girilebildiği için oda sıcaklığındaki hızlı değişiklikler, sistemin düzensiz bir şekilde ısıtma modundayken birden soğutma moduna geçmesine ya da tam tersine neden olabiliyor.

’in gelişmiş kumanda sistemi, klima otomatik moda alındığında sisteme ısıtma ve soğutma için iki ayrı ayar sıcaklığı girebilme avantajı sunuyor. Böylelikle, bu iki sıcaklık arasında kalan odada çalışma modunda ani değişiklikler olması önlenerek, kullanıcı konforu ve enerji tasarrufunda artış sağlanıyor.

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