Korsan Windows WannaCry’ın Rusya ve Çin’de Yayılmasını Sağladı

Korsan Windows WannaCry’ın Rusya ve Çin’de Yayılmasını Sağladı

Wannacry Fidye saldırısı son bir kaç günde yüzlerce ülkede etkisini gösterdi. Henüz kim veya kimler tarafından tetiklendiği belli olmayan saldırının etkili olmasının en önemli sebeplerinden biri Windows’ların korsan kullanımı olarak gösteriliyor. Korsan Windows Wannacry yayılma hızı en fazla olan ülkelerin başında Rusya, Çin ve Hindistan Geliyor.

Lisansız bir platform kullananların doğal olarak güvenlik yamalarını takip edip sistemlerinin güncelleştirmelerini yapmaları zor.

WannaCry, kurbanların bilgisayarlarının kilidini açmak için Bitcoins’e 300 dolarlık ücret yatırmanızı talep eden kötü niyetli fidye yazılımı, hafta sonu boyunca tüm dünyadaki sistemleri bulaştı. Finli güvenlik şirketi F-Secure’e göre ise En Çok Rusya ve Çin bu saldırıdan etkilendi. Microsoft bu konuda sıradışı bir adım atarak desteğini 3 yıl önce bıraktığı Xp için bile güvenlik yaması yayımladı.

Bununla birlikte, korsan sistemler bu güvenlik yamalarını yükleyemedi, bu nedenle yasadışı yazılım çalıştıran bilgisayarlar savunmasız kaldı ve kalmayada devam ediyor.

Bu nedenle özellikle Rusya ve Çin ile birlikte Hindistan için bu korsan Windows kullanımı oldukça ciddi güvenlik tehlikesi içeriyor.

Korsan Windows Wannacry ‘ın Yayılmasını Sağladı, Korsan Kullanım Oranı?

Software Alliance tarafından geçen yıl yapılan ankete göre, Çin’deki bilgisayar kullanıcılarının yüzde 70’i lisanssız yazılım çalıştırıyor. Rusya’da bu oran yüzde 64, Hindistan’da ise yüzde 58.

Örneğin Çin’de prestijli üniversiteler ve büyük şirketler bile bilgisayarlarında korsan Windows kullanıyor. Sonuç olarak, ülkedeki 40 bin kurum, hatta polis karakolları ve devlet petrol devi PetroChina’da bu saldırıdan etkilenmiş durumda. Bir China Telecom çalışanı New York Times‘a şirketinin güvenlik açığını gidermeye çalıştığını bile söyledi. Eğer işe yaramadığında, eski ve korsan Windows işletim sistemini destekleyen bir hizmet olan Qihoo 360 tarafından yayınlanan bir düzeltme eki kullanması bile istendi.

Wannacry’ın bu ülkelerdeki yayılma hızı oldukça fazla olmasına rağmen NYT’ın dediği gibi korsan windows kullanımı ve yazılım için para ödeme isteksizliği bu ülke kültürlerinde o denli kökleşmiş ki bu durum dahi bu zihniyeti değiştirmeye yetmeyecek gibi görünüyor.

WannaCry’ye gelince, yetkililer hâlâ fidye yazılımının arkasında kimlerin olduğunu bilmiyorlar – kuşkuları var ama – sorun giderek daha da kötüleşiyor gibi görünüyor.

Özellikle korsan windows kullanma kültürü yüksek ülkelerde…

, ,