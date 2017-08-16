Kredi Kartım internet Alışverişine Açık Kalsın Diyenler, Bankalara SMS ile ONAY Nasıl Verilir?

Kredi Kartı ile internette alışveriş yapanlar dikkat… Bugün son gün!

Kredi Kartım internet Alışverişine Açık Kalsın Diyorsanız Bugün SON! Kredi Kartımın internet Alışverişine Kapatılmasına Nasıl Engel Olurum? Kredi Kartım internete kapanmasın, Kredi Kartları müşteri onayına bağlanma süreci 17 Ağustos’ta başlıyor. Kredi Kartımın İnternete Açık Olması için SMS ile ONAY Nasıl Verilir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından alınan karar doğrultusunda kredi kartlarının internette kullanımı müşteri onayına bağlanıyor. Yarın başlayacak düzenlemede eğer müşteri onay vermemişse kredi kartı online alışverişe kapatılacak. Kredi kartı internetten alışveriş onayı için son gün bugün…

Kredi kartı ile online alışverişinde yeni dönem başlıyor. Kredi kartı sahipleri bankalarına bildirmediği sürece online alışveriş yapamayacak.

BBDK da kredi kartlarının 17 Ağustos’ta internet işlemlerine kapatılmasına ilişkin açıklama yapmıştı. BDDK, finansal tüketiciyi koruma görevi çerçevesinde alınan karar ile kartını internet işlemlerinde kullanmayan ya da kullanmak istemeyen kart hamillerine, kartını internet üzerinden yapılan işlemlere açma-kapatma imkanı verildiğini duyurmuştu.

BDDK’dan yapılan açıklamada şubat ayında aldığı bir kararla Türkiye’deki tüm banka ve kredi kartlarının internet üzerinden yapılan alışverişlerde kullanılabilmesi için kart hamilinin onayının alınması şartı getirildiği anımsatıldı.

Kart hamillerinin herhangi bir mağduriyete uğramadan taleplerinin alınabilmesi için gerekli altyapının kurulabilmesi ve talep toplanması amacıyla bankalara 16 Ağustos’a kadar 6 aylık süre verildiği belirtilen açıklamada, BDDK’nın finansal tüketiciyi koruma görevi çerçevesinde alınan kararla kartını internet işlemlerinde kullanmayan ya da kullanmak istemeyen kart hamillerine, kartını internet üzerinden yapılan işlemlere açma-kapatma imkanı verildiği ifade edildi.

Kredi Kartı ONAY Zorunluluğu Hakkında SIKÇA SORULAN SORULAR

Yeni uygulama bireysel müşterilere verilmiş ya da verilecek olan tüm banka ve kredi kartlarını kapsıyor. Yeni gönderilecek kredi kartları da e-ticaret işlemlerine kapalı olacak. Mevcut kartlar da eğer onay verilmediyse online işlemlere kapatılacak.

Kartlar Hangi İşlemlere Kapatılacak?

Kart sahibinin aksi yönde açık talebinin bulunmadığı durumlarda, bireysel banka kartı ve kredi kartları, yurtiçi ve yurtdışı sitelerden yapılan tüm elektronik ticaret işlemlerine kapatılacak. E-ticaret alışverişleri, mobil uygulama ödemeleri, online film ve müzik gibi abonelik sistemine sahip olan işlemlerde kartlar kullanılmayacak.

Uygulamadan etkilenmemek için ne yapabilirim?

Kart sahiplerinin kartlarını e-ticaret işlemlerinde kullanmaya devam edebilmesi için ilgili kart bankası ile iletişime geçmesi gerekiyor. Bunun için 3 yöntem var. Kullanıcıların ilgili bankanın mobil veya internet şubesindeki ayarlar kısmından elektronik ticaret işlemine onay vermesi gerekiyor. İnternet ve mobil bankacılık kullanmayanlar ise şubeye giderek veya telefon bankacılığıyla işlemlerini tamamlayabiliyor.

Otomatik Ödeme Talimatları Etkilenecek mi?

Ödeme talimatları kapatılmayacak. Kartlar ile verilen ödeme talimatları (mail order, telefon order) kapsam dışında tutuluyor. Yani onay vermeseniz de kartınızı bu işlemlerde kullanmaya devam edebileceksiniz. Örneğin; sigorta, BES, eğitim, aidat, gibi hizmet alımlarınız için kartınızdan verdiğiniz talimatlar varsa etkilenmeyeceksiniz.

1) Hangi kartları kapsıyor?

Bireysel müşterilere verilmiş ve verilecek tüm banka ve kredi kartları kapsam içinde. Belirtilen geçiş süresi sonunda düzenlenecek olan bireysel banka kartı ve kredi kartları kart sahiplerine, e-ticaret işlemlerine kapalı olarak gönderilecek. Mevcut kartlar da eğer onay verilmediyse, online işlemlere kapatılacak.

2) Kartlar hangi işlemlere kapatılacak?

Kararın alınma sebebi ise günlük hayatında kredi kartını internet işlemlerinde kullanmayan, kartı ile internetten alışveriş yapılabileceğinin farkında dahi olmayan vatandaşların dolandırıcılar tarafından kandırılmasının önüne geçmek. Ancak kartını elektronik alışverişe açmak isteyen kullanıcıların da bilmesi gerekenler var. İşte yeni dönemde kullanıcıların bilmesi gereken 5 soru ve cevabı…

1) Hangi kartları kapsıyor?

Bireysel müşterilere verilmiş ve verilecek tüm banka ve kredi kartları kapsam içinde. Belirtilen geçiş süresi sonunda düzenlenecek olan bireysel banka kartı ve kredi kartları kart sahiplerine, e-ticaret işlemlerine kapalı olarak gönderilecek. Mevcut kartlar da eğer onay verilmediyse, online işlemlere kapatılacak.

2) Kartlar hangi işlemlere kapatılacak?

Kart sahibinin aksi yönde açık talebinin bulunmadığı durumlarda, bireysel banka kartı ve kredi kartları, yurtiçi ve yurtdışı sitelerden yapılan tüm elektronik ticaret işlemlerine kapatılacak. E-ticaret alışverişleri, mobil uygulama ödemeleri, online film ve müzik gibi abonelik sistemine sahip olan işlemlerde kartlar kullanılmayacak.

3) Kartın etkilenmemesi için ne yapmalı?

Kart sahiplerinin kartlarını e-ticaret işlemlerinde kullanmaya devam edebilmesi için ilgili kart bankası ile iletişime geçmesi gerekiyor. Bunun için 3 yöntem var. Kullanıcıların ilgili bankanın mobil veya internet şubesindeki ayarlar kısmından elektronik ticaret işlemine onay vermesi gerekiyor. İnternet ve mobil bankacılık kullanmayanlar ise şubeye giderek veya telefon bankacılığıyla işlemlerini tamamlayabiliyor.

4) Ödeme talimatları ne olacak?

Ödeme talimatları kapatılmayacak. Kartlar ile verilen ödeme talimatları (mail order, telefon order) kapsam dışında tutuluyor. Yani onay vermeseniz de kartınızı bu işlemlerde kullanmaya devam edebileceksiniz. Örneğin; sigorta, BES, eğitim, aidat, gibi hizmet alımlarınız için kartınızdan verdiğiniz talimatlar varsa etkilenmeyeceksiniz.

5) Bankalar tarafından kullanıcılara kart durumu hakkında bilgilendirme yapılıyor. Bankanızın yönlendirmeleri doğrultusunda ilerleyebilirsiniz. Kart sahiplerinin bu konudaki soru ve talepleri için bankalarına başvurmaları gerekiyor.

Kredi Kartım internet Alışverişine Açık Kalsın!!!

Kredi Kartımın İnternete Açık Olması için SMS ile ONAY Nasıl Verilir?

Garanti Bankası

Kredi kartınız için onay vermek isterseniz SMS ile “ONAY” yazıp kart son 6 haneyi 3340’a gönderebilir,

Paracard’ınız için onay vermek isterseniz SMS ile “AÇIK” yazıp kart son 6 haneyi 3340’a gönderebilir,

444 0 333 Alo Garanti’yi arayabilir,

Garanti internet şubesi, Mobil uygulama veya Garanti Bankası şubelerinden işlem sağlayabilirsiniz.

Türkiye İş Bankası

Aralarında boşluk bırakarak “SANALONAY” yazıp herhangi bir bireysel İş Bankası kredi kartı ya da Bankamatik kartınızın son altı hanesini 4402’ye SMS ile gönderebilir,

“0850 724 0 724” İş Bankası Müşteri Hizmetlerini arayabilir,

İnternet Şubesi, İşCep veya Maximum Mobil kullanarak veya İş Bankası şubelerinden işlem sağlayabilirsiniz.

Akbank

“INTERNET” yazıp 8885’e ücretsiz SMS gönderebilir,

444 25 25’i Akbank Müşteri Hizmetlerini arayabilir,

Akbank Direkt’i kullanabilir veya Akbank şubelerinden işlem sağlayabilirsiniz.

Yapı kredi

“AÇIK” yazıp bir boşluk bırakarak kart üzerindeki müşteri numaranızı 4944’e ücretsiz SMS gönderebilir,

444 0 444 / 0850 222 0 444 numaralı Yapı Kredi Telefon Bankacılığı’nı arayabilir,

Yapı Kredi İnternet Şubesi’ni ziyaret edebilir veya Yapı Kredi şubelerinden işlem sağlayabilirsiniz.

QNB Finansbank

INTERNET yazıp bir boşluk bırakıp kredi kartı numaranızın son 4 rakamını yazarak 2273’e gönderebilir,

0850 222 0 900 QNB Finansbank Müşteri Hizmetlerini arayabilir,

QNB Finansbank internet şubesini ziyaret edebilir veya QNB Finansbank şubelerinden işlem sağlayabilirsiniz.

Türkiye Ekonomi Bankası(TEB)

“AÇIK” yazıp boşluk bıraktıktan sonra kartın son 4 hanesini 2941’e SMS gönderebilir,

0850 200 0 666 TEB Müşteri Hizmetlerini arayabilir,

CEPTETEB İnternet Şubesinden, TEB ATM, TEB şubelerinden veya TEB Telefon şubesinden sesli yanı sistemi ile işlem sağlayabilirsiniz.

Halkbank

“ONAY” yazıp 3404’e SMS gönderebilir,

0850 222 0 400 numaralı Halkbank Dialog’u arayabilir,

Halkbank İnternet Şubesi veya Halkbank şubelerinden işlem sağlayabilirsiniz.

Ziraat bankası

444 00 00 – 0850 220 00 00 Ziraat Bankası Müşteri Hizmetlerini arayabilir,

Ziraat Bankası internet şubesi veya Ziraat Bankası şubelerinden işlem sağlayabilirsiniz.

ING Bank

“ONAY” boşluk kartınızın son 4 hanesini yazarak 2205’e SMS gönderebilir,

0850 222 0 600 ING Bank Müşteri Hizmetlerini arayabilir,

ING Bank internet bankacılığı veya ING Bank şubelerinden işlem sağlayabilirsiniz.

Vakıfbank

“ONAY” boşluk kartınızın son 6 hanesini 6635’e SMS gönderebilir,

0850 222 0724 Vakıfbank Müşteri Hizmetlerini arayabilir,

Vakıfbank internet bankacılığı veya Vakıfbank şubelerinden işlem sağlayabilirsiniz.

Denizbank

Tüm kartlarınızı internet alışverişlerinde kullanmaya devam edebilmek için HEPSİ yazıp 3280’e SMS gönderebilir, ek bir kartınız özelinde onay vermek istemeniz durumunda ise her bir kartınız için ayrı ayrı SANAL boşluk kartınızın son 6 hanesini yazıp 3280’e göndermeniz gerekmektedir.

0850 222 0 800 Denizbank Müşteri Hizmetlerini arayabilir,

Denizbank internet bankacılığı veya Denizbank şubelerinden işlem sağlayabilirsiniz.