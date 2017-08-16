Kredi Kartında ONAY Süresi Uzatıldı, BBDK’dan SON DAKİKA

Kredi Kartında Onay Süresi Uzatıldı!

Kredi kartlarının internetten kullanımına ilişkin onay verme süresi 17 Ağustos’ta bitiyordu. BBDK son dakika yaptığı açıklama ile bu süreyi yıl sonuna kadar uzattığını açıkladı.Kredi Kartında ONAY Süresi Uzatıldı. İşte Detaylar…

17 Ağustos’a kadar kredi kartlarını internet alışverişlerinde kullanmak isteyenler SMS veya diğer yöntemlerle bankalara onay vermesi gerekiyordu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, banka kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinin talebinin alınması şartı getirdiklerini ve bankalardan 17 Ağustos’a kadar bunun tamamlanmasını istediklerini hatırlatarak, “e-ticarette herhangi bir yavaşlamaya sebebiyet vermemek için hem bankalarımızın görüşlerini hem de gelen taleplerini aldık ve kurul olarak bu süreyi 31 Aralık 2017’ye kadar uzattık.” dedi.

Kredi Kartım internet Alışverişine Açık Kalsın Diyenler, Bankalara SMS ile ONAY Nasıl Verilir?

Kredi Kartı ile internette alışveriş yapanlar dikkat… Bugün son gün!

Kredi Kartım internet Alışverişine Açık Kalsın Diyorsanız Bugün SON! Kredi Kartımın internet Alışverişine Kapatılmasına Nasıl Engel Olurum? Kredi Kartım internete kapanmasın, Kredi Kartları müşteri onayına bağlanma süreci 17 Ağustos’ta başlıyor. Kredi Kartımın İnternete Açık Olması için SMS ile ONAY Nasıl Verilir?

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