Mobil SAMSUNG Tablet Bilgisayar Güvenlik Oyun Tv Otomobil Nasıl Yapılır Donanım Akıllı Cihazlar Yazılım

Yeni Philips Bass+ Kulaklıkları, Güçlü Basları Hissetmek isteyen VAR MI?

16 Ağustos 2017 - 11:06 Donanım
Yeni Philips Bass+ Kulaklıkları, Güçlü Basları Hissetmek isteyen VAR MI?

Yeni Philips BASS+ Kulaklıkları ile Basları Daha Güçlü Hissedin

Yeni Philips Bass+ Kulaklıkları, Güçlü Basları hissetmek isteyenlere yeni seri…

Kullanıcılarına her yerde, her zaman en iyi ses deneyimini yaşatacak ürünler geliştiren Philips, yeni BASS+ kulaklıklarıyla daha güçlü bas ritimlerinin tadını çıkarmaya davet ediyor.

Kompakt ve ince tasarımı ile kullanıcısına hareket ve stil katan Philips BASS+ kulaklık ailesi; kulak içi, kulak üstü, kablolu ve kablosuz modellerinin yanı sıra çarpıcı renk seçenekleriyle de günün her saatinde güçlü ritmin keyfini yaşatıyor.

Yeni Philips Bass+

Philips’in müziği daha güçlü bas ritimleriyle hissederek, yaşamak isteyenler için geliştirdiği BASS+ Kulaklıkları, performansı ve kalitesiyle olduğu kadar hayata stil katacak tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Yeni Philips Bass+

Bas ritimlerinin gücünü ve keyfini; ince, dayanıklı ve ergonomik özellikleriyle daha da artıran Yeni Philips BASS+ Kulaklıkları; yumuşak kulak yastıkları ile de müziğin keyfini kulak ağrısı çekmeden uzun süre çıkarmaya imkan veriyor.

Philips BASS+ ailesi kulak üstü ve kulak içi modellerinin (SHE4305) yanı sıra kablolu (SHL3070,SHL3075 ve SHL3175) ve kablosuz seçenekleriyle de hayatı kolaylaştırıyor.

Yeni Philips Bass+

Kablosuz modellerinde (SHB3075,SHB3175 ve SHB4385) müzik ve gelen telefon çağrıları için sürücü üzerinde kontrol düğmeleri bulunan Yeni Philips BASS+; kendini müziğe kaptırmak isteyenler için de dış sesi izole eden ses yalıtım teknolojisine sahip.

Yeni Philips Bass+

Kulak üstü modelleri, güçlü ritimler içeren bas sesleri verebilmek için yüksek kalitede hoparlör sürücüleri içeriyor. Yumuşak kulak yastıkları ile desteklenen Kulak üstü BASS+ modeli, müziği uzun süre ve kesintisiz dinleme fırsatını sunuyor.

Yeni Philips Bass+

Ayrıca kolay taşınabilmesi ve saklanabilmesi için katlanarak küçülebilen bir tasarıma sahip olan Kulak üstü Philips BASS+; Bluetooth destekli kablosuz modelleriyle de farklı mobil cihazlarla kolayca eşleşebiliyor.

 

 

Ana Sayfa » Donanım » Yeni Philips Bass+ Kulaklıkları, Güçlü Basları Hissetmek isteyen VAR MI?

Paylaş

Tags Etiketler:, ,

Benzer Haberler

Kredi Kartı Boyutunda Samsung SSD T5 Taşınabilir Disk

Kredi Kartı Boyutunda Samsung SSD T5 Taşınabilir Disk

Intel Ice Lake, Intel’in ikinci 10-nanometre çip Mimarisi

Intel Ice Lake, Intel’in ikinci 10-nanometre çip Mimarisi

Asus VivoBook 14, Tasarım ve Performans Harikası Sadece 18,75mm

Asus VivoBook 14, Tasarım ve Performans Harikası Sadece 18,75mm