Yeni Philips Bass+ Kulaklıkları, Güçlü Basları Hissetmek isteyen VAR MI?

Yeni Philips BASS+ Kulaklıkları ile Basları Daha Güçlü Hissedin

Yeni Philips Bass+ Kulaklıkları, Güçlü Basları hissetmek isteyenlere yeni seri…

Kullanıcılarına her yerde, her zaman en iyi ses deneyimini yaşatacak ürünler geliştiren Philips, yeni BASS+ kulaklıklarıyla daha güçlü bas ritimlerinin tadını çıkarmaya davet ediyor.

Kompakt ve ince tasarımı ile kullanıcısına hareket ve stil katan Philips BASS+ kulaklık ailesi; kulak içi, kulak üstü, kablolu ve kablosuz modellerinin yanı sıra çarpıcı renk seçenekleriyle de günün her saatinde güçlü ritmin keyfini yaşatıyor.

Philips’in müziği daha güçlü bas ritimleriyle hissederek, yaşamak isteyenler için geliştirdiği BASS+ Kulaklıkları, performansı ve kalitesiyle olduğu kadar hayata stil katacak tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Bas ritimlerinin gücünü ve keyfini; ince, dayanıklı ve ergonomik özellikleriyle daha da artıran Yeni Philips BASS+ Kulaklıkları; yumuşak kulak yastıkları ile de müziğin keyfini kulak ağrısı çekmeden uzun süre çıkarmaya imkan veriyor.

Philips BASS+ ailesi kulak üstü ve kulak içi modellerinin (SHE4305) yanı sıra kablolu (SHL3070,SHL3075 ve SHL3175) ve kablosuz seçenekleriyle de hayatı kolaylaştırıyor.

Kablosuz modellerinde (SHB3075,SHB3175 ve SHB4385) müzik ve gelen telefon çağrıları için sürücü üzerinde kontrol düğmeleri bulunan Yeni Philips BASS+; kendini müziğe kaptırmak isteyenler için de dış sesi izole eden ses yalıtım teknolojisine sahip.

Kulak üstü modelleri, güçlü ritimler içeren bas sesleri verebilmek için yüksek kalitede hoparlör sürücüleri içeriyor. Yumuşak kulak yastıkları ile desteklenen Kulak üstü BASS+ modeli, müziği uzun süre ve kesintisiz dinleme fırsatını sunuyor.

Ayrıca kolay taşınabilmesi ve saklanabilmesi için katlanarak küçülebilen bir tasarıma sahip olan Kulak üstü Philips BASS+; Bluetooth destekli kablosuz modelleriyle de farklı mobil cihazlarla kolayca eşleşebiliyor.