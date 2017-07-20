Küresel işsizliğin Sorumlusu ROBOTLAR, İmalat İşlerini Ele Geçirdiler

Robotlar İmalat İşlerini Ele Geçirebilir. Ancak daha kötüsü de var.

Küresel işsizliğin Sorumlusu ROBOTLAR, İmalat İşlerini Ele Geçirdiler. Endüstri 4.0 ve Robotların Endüstriye Etkileri Neler? Ancak tek kötü haber bu değil.

Robotlar 1960 yılından beri işimize yarıyor. Öyleyse politikacılar ve iş dünyası liderleri neden şimdi büyük kitlelerin işsizliğine neden olan yani küresel işsizliğin sorumlusu robotlar hakkında bu kadar endişeleniyorlar?

İlk olarak aklımıza robotun gerçekte ne oldu sorusu geliyor? Bilim kurgu, çoğu kez robotları insanlar gibi aynı şekilde hareket edebilen Android robotlar -cihazlar olarak tasvir ederken, gerçek şu ki robotlar çok daha özel formlar ile hayatımızda yer alıyor.

Geleneksel 20. yüzyıl robotları, otomatik makineler ve fabrikalarda otomobil rampalarında çalışan ve montajını gerçekleştiren robotik kollardı. 21. Yüzyılda ise robotlar, süpermarketlerde kendin al makinelerinden otomatik depo araçlarına hatta fast food restaurantlarında hamburger yapan makinelere kadar uzandı.

Yine de bu durum insanları tamamen gereksiz hale getirmedi, getiremedi. Gerçek şu ki robotlar çok verimli olabilir ancak aynı zamanda bir o kadar da aptal cihazlar. Düşünemiyorlar ve sadece belli ve sınırlı görevleri çok doğru şekilde yapıyorlar –dı!!

İnsanların hala robotlar üzerinde çalışmaya ihtiyacı var. Makinelerin yapamadıkları işleri yapmak, onları tamir etmek gibi bir dizi işlem için hala insan gücü gerekli. Fakat bu durum; birden fazla işe adapte olabilen daha akıllı, daha iyi değerli makinalar dalgası sayesinde değişmeye hazır.

Bu değişim, yeni bir endüstriyel devrim yaratacak kadar önemli olacak.

Endüstri 4.0

İçinde bulunduğumuz Endüstri 4.0′ın bu dönemi ceplerimizdeki akıllı telefonların yeteneklerini sağlayan aynı teknolojik gelişmelere dayanıyor. En yalın tabiri ile “Düşük maliyetli ve yüksek güçlü bilgisayarlar, yüksek hızlı iletişim ve yapay zekanın bir karışımıdır.”

Bu, daha iyi algılama ve iletişim yeteneği ile farklı görevlere uyum sağlayabilen daha akıllı robotlar üretir ve hatta insanların girdisi olmadan talebi karşılamak için çalışmalarını koordine bile edebilir.

Robotların tartışmasız şekilde herhangi bir sektöre göre en fazla ilerleme kaydettiği İMALAT SEKTÖRÜ’nde merkezileştirilmiş üretimden merkezden dağılmış ortak üretime dramatik bir şekilde kayması anlamına gelecektir. Geleneksel robotlar, tek, sabit, yüksek hızlı operasyonlara odaklandı ve bunları çalıştırmak ve sürdürmek için çok yetenekli bir insan gücüne ihtiyaç duydu.

Endüstri 4.0 makineleri esnek, işbirliğine dayalı ve daha bağımsız çalışabiliyor ve böylece çok yetenekli bir işgücüne olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Büyük ölçekli üreticiler için Industry 4.0, robotlarının kendi ortamlarını algılayabilecekleri ve uzaktan çalıştırılabilen ve uzaktan izlenebilen bir endüstriyel ağda iletişim kurabilecekleri anlamına geliyor.

Her makine, “büyük veri” analizi olarak bilinen şeyi kullanarak toplu olarak incelenebilen büyük miktarda veri üretiyor. Bu ürettiği veriler daha iyi tahminler yapmamızı, tüm işlem boyunca işletme performansını ve üretim kalitesini iyileştirmenin yollarını belirlememize yardımcı oluyor.

Küçük-orta ölçekli imalat işletmelerinde zamanla endüstri 4.0 – Industry 4.0 robotları daha ucuz ve daha kullanışlı hale gelecek. Birden çok işi gerçekleştirecek şekilde yeniden yapılandırabilen ve daha çeşitli ürün yelpazesinde ve farklı üretim hacimlerinde çalışacak şekilde ayarlanabilen makineler kullanımda olacak. Bir şekilde bu küçük ve orta ölçekli imalat işletmelerinden oluşan bu sektör işbirliği için tasarlanmış yeniden yapılandırılabilir robotlardan zaten yararlanmaya başlamış durumda. İnsan işçileri ile birlikte söz konusu verileri analiz etmek ve süreçlerini iyileştirmek için çalışıyorlar.

Bu makineler daha akıllı olmasına rağmen hala bizim kadar akıllı değiller.

Günümüzün endüstriyel yapay zekası, makineler tarafından sergilenen fakat insanlar tarafından tasarlanan insan zekasının görünümünü veren dar bir seviyede faaliyet göstermektedir.

Peki Sırada Ne Var? Derseniz Elbette Deep Learning – Derin Öğrenme . Bu ne iş yapar derseniz. Elde edilen “Büyük Veriyi” benzer şekilde işleyip yapılması gereken en iyi şeye karar verir.

Aradaki fark makinenin veriden yola çıkarak öğrenmesi, böylece karar verme becerisi elde etmesidir. Derin Öğrenmenin bu güne kadar ki en büyük başarı örneği ise büyük Go oyuncusunun Google’ın AlphaGo yazılımı tarafından yenilmesi olmuştur.

Peki Yapay Zekanın imalat sanayindeki uygulamasının dönüm noktası ise; Grafik İşleme Uniteleri (GPU) adı verilen özel mikroçiplere bu teknolojinin yerleştirilmesi olmuştur. Bu işlemciler aşırı derecede hızı veri toplama araçlarına derinlemesine öğrenme uygulamasını sağlıyor.

Ancak bu noktada bile insan devrede oluyor. Büyük sanayi şirketleri için söz konusu teknoloji daha da ileriye götürmek için bir çok bilim insan görev alıyor.



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Küresel işsizliğin sorumlusu robotlar ‘ın Endüstriye Etkileri

Endüstri 4.0 teknolojisi daha akıllı ve daha yaygın hale geldiğinde, herhangi bir boyuttaki üreticiler standart olarak maliyet-etkin, çok amaçlı ve işbirlikçi makineleri dağıtabilecek duruma gelecekler. Böylelikle, yeni yüksek kaliteli ürünler ve sayısal hizmetlere yol açarak; üretim süreçlerini daha iyi anlayarak endüstriyel büyüme ve pazar rekabetçiliğine yol açılacaktır.

Yinede tam olarak, kendi başına çalışabilecek potansiyele sahip daha akıllı bir robotik işgücünün imalat sanayi üzerinde yaratacağı etki hala tartışmalıdır.

Yapay zeka, bilimkurgudan bildiğimiz şekliyle henüz emekleme aşamasındadır.

Robotların gerçekten insanların emeğini sadece derin öğrenmeyle değil, aynı zamanda insan düşüncesini taklit eden gerçek yapay anlayışın gelişmesi belki 22. yüzyılda gerçekleşebilir.

İdeal düşünce Endüstri 4.0 tekrarlayan görevleri ortadan kaldırarak insanlara daha iyi robot araçları sunan ve bu sayede insan işçilerin işlerinde daha fazla başarı elde etmesini sağlayan bir etkisi olacaktır.

Teorik olarak bu durum insanlara iş geliştirme, yaratıcılık ve bilim üzerine daha fazla odaklanmamızı sağlayacak zamanı kazandıracak. Bunu herhangi bir robotun yapması oldukça zor.

Geçmişte insanları gereksiz duruma düşüren teknoloji insanı daha fazla eğitime uyum sağlamaya zorladı. Ancak Endüstri 4.0 robotları büyük ölçüde kendi başlarına çalışabilecek durumda oldukları için başka sektörler haricinde imalat sektöründe çok fazla insanın işsiz kalmasına yola açtı.

Bu durumda insan emeğini korumak için daha politik hareketler görebileceğimizi söylemek yersiz olmaz.

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küresel işsizliğin sorumlusu robotlar !