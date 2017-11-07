Lamborghini Terzo Millennio EV Supercar, Fantastik ve Vahşi

Lamborghini Vahşi ve Fantastik Elektrikli Süper Araba Konsepti Duyurdu

Lamborghini Terzo Millennio EV Supercar, Fantastik ve Vahşi.

Pillerinden değilde Super Kapasitörlerinden gücünü alan bu vahşi tasarımlı Super Otomobil Tam bir Lamborghini işi diyebiliriz. MIT işbirliği ile geliştirilen bu konsept yeni otomobil Terzo Millennio (“Üçüncü Bin Yıl”) EV performans otomobiline Lamborghini yaklaşımını sergiliyor.

İlk bakışta anlayabileceğiniz tek şey kesinlikle tam bir vahşi Lamborghini konsepti olduğu…

MIT’in katılımıyla da tahmin edebileceğiniz üzere bir dizi gelişmiş teknolojileri de içerisinde barındırıyor.En dikkat çekici olanı, süperkapasitör enerji depolama teknolojisidir.

Süper Kapasitörler!

Süperkapasitörler şimdiye kadar henüz hazır olarak kabul edilmiyor, oldukça pahalı ve enerji açısından da yoğun sayılmaz ancak hali hazırda bir kaç niş otomotiv uygulamasında kullanılmakta. Ancak MIT ve Lamborghini, daha fazla ana pil gibi çalışacak, daha hızlı şarj ve deşarj olma kabiliyetine sahip bir pil üretmek istiyorlar. Acımasız ve patlayıcı ivmelenme için ideal.

Lamborghini ve MIT bu konuda bir gelişme kaydedebilirlerse, kararlı ve konvansiyonel Lamborghini’lerin (Havasız ve elektriksiz)kendi koşullarıyla geleceğe sıçramasına izin verecektir.

Şirket ayrıca nano teknolojiyi kullanan karbon kompozit pilleride araştırıyor. Şirketin bu pillerin boyutunu azaltıp, pillerin deşarj sürelerini de arttıracağı iddia ediliyor.

İki Güç Depolama Ünitesi Aynı Aktarma Organında kullanılacak!

Öyle görünüyor ki, Lamborghini Terzo Millennio EV Supercar, iki güç depolama teknolojisini aynı aktarma organına birleştirmiş olacak.Elbette ki, en modern Lamborghiniler gibi, dört tekerlekten çekiş var, geleneksel mekanik tip yerine in-wheel elektrikli motor tabanlı olacak.

Gövde Karbon Fiber!

Gövde karbon fiber ve bu konsept,karbon elyafındaki bozunmayı erkenden algılayabilen ve karbon kompozit malzemelerin enerjiyi depolamasına olanak tanıyan teknoloji kullanılarak; “nano-kanallar” olarak adlandırılan bir şeyle potansiyel olarak tamir edebilecek bazı teknolojileri ön görmektedir.

Son olarak Lamborghini Terzo Millennio EV Supercar, bir lamborghini gibi ses vermesi isteniyor. İşte bu noktada araçta V12 yada V10 motor olmadığına göre bu hiçte kolay değil. Tam bir bulmaca.

Şirket bu özel bulmacanın nasıl çözüleceğine dair bir açıklama yapmadı. Neye benzediğini görmek için gerçekleşmesini beklemekten başka çare yok. Kolay iş değil.



Peki Lamborghini Terzo Millennio EV Supercar’ı yollarda görebilecek miyiz?

Her konsept araç gibi büyük ihtimalle hayır. Ancak Lamborghininin gelecek vizyonunun saf bir göstergesi olarak değerlendirebiliriz.

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