Lenovo Akıllı Asistan,Lenovo Her Eve Aklıyla Girecek!

Lenovo Akıllı Asistan Uygulaması!

Lenovo, akıllı teknolojiye yaptığı yatırımları CES 2017’de “Lenovo Akıllı Asistan” uygulaması ile bir kez daha gösterdi.

Dünyanın lider PC üreticisi Lenovo, son dönemde akıllı teknolojiye yaptığı yatırımlarla da adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıl gelirinin %3.3’ünü AR-GE çalışmalarına yatırarak bu alandaki iddiasını güçlendiren Lenovo; akıllı teknolojileri gündelik hayatın parçası haline getirecek yeni uygulamasını Las Vegas’da düzenlenen CES Fuarı’nda (Consumer Electronics Show – Tüketici Elektroniği Şovu) tanıttı.

Hayatın Her Alanına Akıllı Teknoloji

Akıllı Evler pazarı hızla büyürken, Nesnelerin İnterneti üreticileri 2019’a kadar akıllı evler alanında iki milyar ürünü piyasaya sürmeye ve 490 milyar dolar gelir elde etmeye hazırlanıyor.

Tüketici ihtiyaçlarını ve beklentilerini dinleyerek onlara en uygun akıllı ev cihazlarını geliştirmek için çalışan Lenovo, geliştirdiği Lenovo Smart Assistant – Lenovo Akıllı Asistan uygulaması ile gündelik hayatı kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kullanıcısının sesli komutlarına duyarlı dijital bir kişisel asistan olarak tasarlanan Lenovo Akıllı Asistan uygulaması, Amazon Alexa işbirliği ile geliştirildi. Bugün teknoloji kullanan nüfusunun %65’i, akıllı telefonları, PC’leri ve tabletleri aracılığıyla sesli tanıma sistemlerini kullanıyor.

Lenovo Akıllı Asistan uygulamasıyla gelen 360 derece ve 5 metreye kadar ses algılayabilen mikrofonlar sayesinde; sadece birkaç kelime konuşarak internet araştırmalarınızı yapabilecek, müzik çalabilecek; liste ve takvimlerinizi oluşturabilecek ve böylece aynı anda birden fazla işinizi sorunsuz şekilde tamamlayabileceksiniz.

Bulut teknolojisi destekli bu uygulama ile tüm arama sonuçlarınızın listesini tutabilecek. Sizi her geçen gün daha iyi anlayacak ve ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek akıllı bir asistana sahip olacaksınız. Lenovo Akıllı Asistan, Lenovo Akıllı Ev Aletleri ve diğer üçüncü parti cihazlarla uyumlu olacak şekilde tasarlandı.

Lenovo PC & Akıllı Cihazlar Grubu Başkan Yardımcısı Johnson Jia konuyla ilgili şunları söyledi:

“Bizler, sadece günümüz teknolojisini yansıtan akıllı cihazlar yaratmıyoruz. Tıpkı insan IQ’sunun uygulamaya konulabilen bilgileri ölçmesi gibi; akıllı cihazların da kullanıcılarını anlaması ve onların günlük hayattaki beklentilerine cevap verebilmesi oranında ‘akıllı’ olduklarına inanıyoruz.”

Amazon Alexa Başkan Yardımcısı Steve Rabuchin ise bu gelişmelerle ilgili şunları ifade etti:

“Lenovo gibi yenilikçi bir marka ile çalışmaktan ve Alexa destekli Lenovo Akıllı Asistan’ı kullanıcılara sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Amazon’da kullanıcılarımıza çok sayıda seçenek sunmak için çalışıyoruz – Lenovo’nun yeni Akıllı Asistanı, Alexa Ses Hizmetleri (AVS) aracılığıyla tam olarak bunu yapıyor. Kullanıcıların bu yeni teknolojiyi deneyimlemeleri için sabırsızlanıyoruz.”

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