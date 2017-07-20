Lenovo Konsept AR Kulaklık Seti daystAR ve AI Özellikli Diğerleri

Lenovo Konsept Ürünlerini Duyurdu!

Lenovo Konsept AR Kulaklık Seti daystAR ve AI Özellikli Diğer ürünlerini duyurdu

Lenovo’yu genellikle dizüstü bilgisayarlarından ve Yogabook serilerinden tanıyorsunuz. Ancak güçlü elektronik üreticisi gözünü ikisi bir arada daha heyecan verici aksesuarları geliştirmeye çevirmiş durumda.

3 yaşındaki Tech World Innovation Summit – TECH Dünya Yenilik Zirvesinde şirket, Yogabook’ların farklı renklerinin yanı sıra Arttırılmış Gerçeklik AR kulaklık seti ve akıllı hoparlörler–projektör gibi gurur duyabileceği konsept ürünlerini duyurdu.

Lonovo daystAR Kulaklık Seti – Lenovo Konsept AR Kulaklık Seti

Lenovo, daystAR kulaklık setini 40 derecelik bir görüş alanına sahip bağımsız bir görüntü işleme birimi olarak tasarlandı. Cihazın bir telefona veya PC’ye bağlı olması bile gerekmez. Şirket geliştiricilerin cihaz için uygulama geliştirmesi için HomeGrown AR Platformunu kullanmasını destekliyor ve bekliyor.

Lenovo SmartCast+

Sıradaki bir sonraki yenilik SmartCast+, Ses Asistanlı hoparlörden çok daha fazlası olması bekleniyor. Hem Amazon’un Echo taklidi hemde kendi Echo benzeri bir cihaz gibi görünüyor.

Söz konusu bu akıllı hoparlör-projektör gerçek bir ürün haline getirerek LENOVO, sesleri ve nesneleri tanıma yeteneğini kazandırmanın yanı sıra, görüntüleri bir duvara veya bir ekrana yansıtıp AR deneyimlerini müşterilerine kolayca sunmak istiyor.

Lenovo CAVA

Lenovo CAVA adındaki bir AI yardımcısı da yaratıyor. İddiasına göre Siri ve Alexa daha akıllı olacak. Şirket, AI için yüz tanıma sistemleri ve doğal dil anlama teknolojileri oluşturmak için derin öğrenmeyi kullanmak istiyor. Bu sayede CAVA mesajlarınızı gerçekten anlayabilir ve ona uygun tavsiyelerde bulunabilir. Örneğin CAVA’ya iki saat içinde bir görüşmeniz olduğunu söylediğinizde, hava durumu, gideceğiniz yerdeki trafik koşulları gibi sizi aydınlatıcı ve yönlendirici detayları sunabilir.

Lenovo SmartVest

Lenovo’nun gösterdiği son iki konseptten biri, kalp ritmini 24/7 izleyebilen, EKG özellikli bir kıyafet olan SmartVest’tir. Diğeri ise, Her konuşmayı daha doğal ve kişiselleştirmek için müşteriler ile yapılan etkileşimlerinden öğrenebilen Xiaole müşteri hizmetleri platformudur.

Lenovo AR-GE çalışmalarının önemli parçaları olan bu ürünler üzerinde çalışmalarını devam ettirip sınırlarını zorluyor. Elbette tüm bu ürünlerin hiçbirinin gerçek ürünler haline geleceğine dair bir garanti yok.

AR kulaklık setli projektör duyurmaktan mutluluk duysakta Lenovo’nun konsept çalışmalarından daha ziyade gerçekleşmiş ürünlerini tanıtmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

Engadget