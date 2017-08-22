VR Destekli Yeni Lenovo Legion Tower Masaüstü Serisi Tanıtıldı

Lenovo’nun Yeni Legion Tower Masaüstü Bilgisayar Serisi Gamescon’da Tanıtıldı

VR Destekli Yeni Lenovo Legion Tower Masaüstü Serisi Gamescon’da resmen tanıtıldı. Oyunculara yönelik güçlü ve performans canavarı modeller…

Teknoloji devi Lenovo, yenilediği oyun bilgisayarı ailesi Legion’ın en son modellerini Köln’de düzenlenen Gamescom etkinliğinde tanıttı. VR desteğine sahip Legion Y920, Y720, Y520 Tower modelleri performansları ve tasarımlarıyla da fuarın favorileri oldu.

Forumlar ve sosyal medyadan toplanan geri bildirimler dikkate alınarak geliştirilen ve VR desteğine sahip Legion Y920, Y720, Y520 Tower modelleri performansları ve tasarımlarıyla da fuarın favorileri oldu.

Yeni oyun monitörü Lenovo Legion Y25f ise eşsiz görüntü kalitesi ile oyuncuları adeta büyüledi.

Dünyanın ve Türkiye’nin 1 numaralı bilgisayar üreticisi, sunucu alanında ve Motorola markası ile akıllı telefon pazarında hızla büyüyen teknoloji devi Lenovo, Gamescom® 2017’de Legion ailesinin yeni üyeleri Y920, Y720,, Y520 Tower masaüstü bilgisayarlarını ve yeni oyun monitörü Y25f’yi tanıttı. Teknoloji devi Lenovo, Gamescom’da tanıtılan ve Windows® 10 ile birlikte gelen VR uyumlu yeni Legion™ ailesi ile oyunculara ihtiyaçları olan tüm gücü kazandırıyor.

Yeni oyun monitörü Lenovo Legion Y25f ise kristal netliğindeki görüntü kalitesi ve 24,5 inç’lik Full HD (FHD) ekranı ile oyun severlerin beğenisini topladı.

Yeni Legion serisini sosyal medya ve forumlardan gelen geri bildirimleri dikkate alarak geliştiren Lenovo, hız ve performansı öne çıkarmanın yanı sıra tasarımıyla da dikkatleri çeken bir aile yarattı.

Karşımızda Lenovo Legion Tower Masaüstü Serisi !!!

En zorlu oyunlar için en iyi performans: Legion Y920 Tower

VR uyumlu yeni Lenovo Legion Y920 Tower, en zorlu bilgisayar oyunları için özel olarak tasarlandı. Windows 10 ile birlikte gelen bu kompakt cihaz visseral’den FPS oyunlarına kadar en zorlu oyunları çalıştırmak üzere 7. nesil Intel® Core™ i7-7700K dört çekirdekli işlemcisi ile öne çıkıyor. NVIDIA® GeForce® GTX 1080 8 GB grafik kartıyla güçlendirilen ve 32 GB’ye kadar 2800Mhz CORSAIR® VENGEANCE® LPX DDR4 bellek ile gelen bilgisayar aynı zamanda opsiyonel Asetek® sıvı soğutma sistemi de sunuyor.



Bu sayede oyunlarda kesintiye uğramadan daha yüksek performans sunmanın yanı sıra fandan oluşabilecek gürültüden uzak bir deneyim yaşatıyor.

Yarışlardaki en büyük silahınız: Legion Y720 Tower

VR desteği, Windows 10 işletim sistemi ve güçlü 7. nesil Intel® Core™ i7-7700 işlemcisi ile gelen; Legion Y720 Tower ise geliştirilmiş oyun performanı sunuyor. İsteğe bağlı 16 GB Intel Optane™ bellek ve NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB özellikleri ile en zorlu oyunlar bile sizin için çocuk oyuncağı olacak. Performans canavarı bu yeni cihaz ile en zorlu oyunlarda bile kesinti, donma ya da ısınma sorunları yaşamadan rahatlıkla çıkabilir, oyun dünyasının yenilmezi olabilirsiniz.

En yeni oyuncular bile artık çok zorlu: Legion Y520 Tower

Ailenin son üyesi Lenovo Legion Y520 Tower ise “oyun dünyasına giriş yapmak isteyen yeni kullanıcılar” için özel olarak geliştirildi. 7. nesil Intel® Core™ i7-7700 işlemci ve Windows 10 işletim sistemi ile gelen Legion Y520; VR desteği ile oyun içi gerçekliği bambaşka bir boyuta taşırken; DirectX® 12 özelliği ile de canlı oyun akışını destekliyor ve Xbox üzerinden arkadaşlarınızla bağlantıda kalmanıza imkan tanıyor. NVIDIA GeForce GTX 1060 GPU ile gelen Lenovo Legion Y520 Tower ayrıca Lenovo Entertainment Hub ayrıcalıklarından da faydalanmanızı sağlıyor. Oyunculara istedikleri zaman bilgisayarlarının özelliklerini kolayca yükseltme imkanı da tanıyan cihaz; oyun dünyasına iddialı bir giriş yapmak isteyenlerin yeni favorisi olacak.

Y520 Tower 829.99 Euro’dan Başlayan Satış Fiyatı konmuş.

Bu monitör oyun anlayışınızı kökünden değiştirecek: Legion Y25f

Lenovo’nun Gamescom’a damga vuran yeni ürünlerinden bir diğeri ise Legion Y25f. FHD çözünürlüğe ve kaliteli görüntüler için 144Hz yenileme hızına sahip Lenovo Legion Y25f 24,5 inç ekran boyutu ile;daha önce oynadığınız oyunları bile size tekrar oynatacak netlikte görüntü sunuyor. 400 nits parlaklık dahil tüm yeni HDR özellikleri barındıran Legion Y25f; 1ms’lik inanılmaz derecede hızlı tepki süresi gibi etkileyici performans özelliklerinin yanı sıra çerçevesiz ekranı; istediğiniz açıya ayarlama imkanı sunan ayarları ve kulaklık kancası ile tasarımıyla da büyülüyor. İster tecrübeli; isterseniz oyun dünyasına yeni girmiş bir PC oyuncusu olun; bu yeni monitör oyun anlayışınızı kökünden değiştirecek, kalitesiyle de size yepyeni deneyimler yaşatacak.

Lenovo Legion Tower Masaüstü Serisi – Legion Y920, Y720, Y520 Tower modelleri performansları ve tasarımlarıyla karşımızda!