Lenovo Legion Y520 Türkiye’de, Kendinizi Oyuna Kaptırma Zamanı

Oyun Meraklılarının Nefesini Kesen Lenovo Legion Y520 Türkiye’de!

Lenovo Legion Y520 Türkiye’de, Kendinizi Oyuna Kaptırma Zamanı…

Oyun bilgisayarlarını, Legion markası altında toplayan teknoloji devi Lenovo, yeni modeli Legion Y520 ile en iyi performans, ses, tasarım, ışıklı oyun kumandaları ve havalandırma özelliklerini bir çatı altında birleştirdi. Şimdi Lenovo Y520 ile kendinizi oyuna kaptırma zamanı!

Dünyanın en önde gelen bilgisayar üreticisi, sunucu alanında ve Moto markası ile akıllı telefon pazarında hızla büyüyen teknoloji devi Lenovo; oyun dünyasındaki iddiasını yeni ürünü Legion Y520 ile oyun severlerin gönlünü bir kez daha kazanmak istiyor.

Üstün Performans, Hızlı Tempolu Oyun Keyfi Sunacak

En yeni oyunlarla uyum sağlaması için tasarlanan son teknoloji harikası Legion Y520; kendini oyuna kaptırmak isteyen teknoloji severlerin beklentilerini karşılamak üzere tasarlandı.

Hızlı tempolu oyun için 7. Nesil Intel® Core™ i7 işlemci; NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti grafik ve hibrid depolama özellikleri ile gelen ürün ayrıca yüksek ses kalitesi için Dolby Audio™ Premium ile 2 x 2W Harman™ hoparlörlerle donatıldı.

Kazanmak için oynamanın sırrının, en ince detayları görebilmekte gizli olduğunu bilen Lenovo; kırmızı altan aydınlatmalı klavye ile donattığı yeni modeli ile oyun keyfini gece yaşayan oyuncuların da yeni favorisi olmaya en büyük aday.

Ekstra soğutma ile kesintisiz oyun keyfi

Yalnızca 2,5 kg’lık alüminyum gövdesi ve 2,58 mm’lik tasarımıyla hem ince hem de hafif bir oyun bilgisayarı olarak rahatça taşınabilen Legion Y520; siz istediğiniz yerde oyununuzu oynarken, stratejik olarak tasarlanmış fan ve havalandırma kanallarıyla ısı ile savaşmak için tasarlandı.

Grafik kartı ve işlemcilerin yakınında bulunan bu fan sistemi; sıcak havayı iterken, termik havalandırma panoları da sıcaklığı dışarı atıp ortadan kaldırıyor. Ayrıca ek soğutma gerektiren oyunlarınız için Lenovo’nun özel olarak geliştirdiği Extreme Cooling özelliğini kullanabilir; saatler boyu süren oyunlarda bile ısınma sorunu yaşamadan oyunun keyfini yaşayabilirsiniz.

Oyunu hissedin

Oyun keyfini gece yaşayan oyuncular için RGB klavye destekli Lenovo Legion Y720 ve kırmızı ışıklandırmalı klavyesiyle Legion Y520 rahatınız için tasarlandı. Ürün ayrıca entegre Xbox One Wireless kumanda desteği ile sizlerle buluşuyor.

Fiyat Konusunda ise 849$’dan başlayan fiyatlarla satışta.