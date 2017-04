Lenovo Moto Z2 Force ile Eski Kulaklık Jakına Dönüş, Kırılmaz Ekran!

Lenovo Moto Z2 Force üzerinde çalışan şirket eski kulaklık jakını yeniden canlandırmaya karar verdi.

Lenovo, normal bir Moto Z modelininden daha büyük bir batarya sahip , daha yüksek çözünürlüklü bir kamera ve kırılmaya dayanıklı ekran ile daha kalın bir versiyonu olan Moto Z Force’un yenisi üzerinde çalışıyor.

Moto Z2 Force’tan birkaç fotoğraf zaten sızdırılmış durumda ve şimdi Android Authority bazı ayrıntıları paylaştı. En önemlisi eski kulaklık girişine bir dönüş yapıyor olması.

Yeni Moto Z2 Force bir önceki Z Force’tan 1.1 mm daha ince (7 mm karşı 5.99mm). 3.5mm eski kulaklık jakı dışında, yeni çift objektifli kamera ve Snapdragon 835 işlemci ile gelecek.

Elbette bir önceki MotoMods’ları destekleyecek. Bağlantı noktaları telefonun arka kısmında bir kaç tasarım değişikliği dışında aynı yerde duruyor.



Android Authority telefon ağında Kategori 16 adı verilen (Çok Hızlı) indirme hızını desteklediğini açıkladı. Amerika’da Verizon Dışında T-Mobile tarafından da satışa sunulacağını Evan Blass söylüyor.

Özellikle sık sık elindeki akıllı telefonu düşüren ve kırık ekranlardan bıkan birisi iseniz henüz çıkmamış ve duyurulmamış yeni Moto Z2 Force’a bir göz atmaya değer bulabilirsiniz.

The Moto Z2 Force won’t be a Verizon exclusive this time around; T-Mobile will carry it, for instance. pic.twitter.com/alTiGTer1Z

— Evan Blass (@evleaks) 16 Nisan 2017