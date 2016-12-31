Lenovo P2 Serisiyle Batarya Rekoru, 5100 mAh,1699 TL!

Lenovo, P2 serisiyle batarya rekorunu kırmaya devam ediyor.

Lenovo batarya rekortmeni P1 serisinden sonra şimdi P2 modeli ile batarya rekorunu daha da ileri taşıyor. 5100 mAh’lık bataryası, 8.3 mm’lik ince tasarımı ve üstün özellikleriyle gelen Lenovo P2, Qualcomm Snapdragon 625 2.0 Ghz İşlemcisi, Super AMOLED 5.5” Full HD ekranı ve 4GB RAM’i ile de çok iddialı.

Lenovo, rakipsiz 5000 mAh’lık bataryası ile kısa sürede bir efsane haline gelen VIBE P1’in rekorunu; bu kez P2 ile daha da ileri taşıyor.

Lenovo P2 Teknik Özellikleri Neler?

5100 mAh’lik bataryası ile şarj derdine son veren P2, 8.3 mm’lik inceliğe de sahip. P2, sınıfının en yüksek kapasiteli bataryası ile gücüne güç katarken; 24W’lık hızlı şarj fonksiyonu ve güç tasarrufu özelliğiyle de dikkat çekiyor. Telefonunuzu tek tuşla güç tasarrufu moduna aldığınızda SMS, telefon görüşmesi ve saat gibi temel kullanımlar dışında tüm özellikleri kapatarak; şarjınızı çok daha uzun süreler de kullanmanıza olanak sağlıyor.

Marka Lenovo P2 Serisi

Ağırlık 177 g Arttırılabilir Hafıza 256 GB’a kadar Assisted GPS Var Bekleme Süresi Maksimum 768 Saat (3G ile) Bluetooth Var Boyutlar 153 x 76 x 8.3 mm Çift Hatlı Var ( Çift İşlemcili ) Dahili Hafıza 32 GB Dahili Modem Var Dokunmatik Ekran Var EDGE Var Ekran Boyutu 5,5 inç Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Ekran Renk Çözünürlüğü 16 Milyon Ekran Tipi Süper AMOLED E-mail Desteği Var Entegre Flaş Var Entegre Kamera Var Görüntülü Konuşma Var ( Uygulama ile data kullanır ) GPS Var Hafıza Kartı Tipi Micro SD HandsFree (Eller Serbest) Var İşlemci Kapasitesi 2,0 GHz Octa Core İşletim Sistemi Android 6.0 (Marshmallow) İşletim Türü Android Java Desteği Yok Kamera Zoom: Var Kamera Zoom 3x Klavye Yok Konuşma Süresi Maksimum 79 Saat (3G ile) MMS Var Mobil Bağlantı Hızı 4.5G MP3 Çalma Var NFC Var Oyun Yüklenebilir Parmak İzi Okuyucu Var PC Senkronizasyonu Var Pil Gücü 5100 mAh Pil Türü Li-Ion Push E-mail Var Radyo Yok RAM Kapasitesi 4 GB RAM Resimli Telefon Defteri Var Ses Kayıt Var Sesli Arama Var Sesli Video Kayıt Var Telefon Hafızası Var Telefon Rehberi Hafızası Var Telefon Tipi Bar Tipi TV Özelliği 3G Mobil TV Video Kayıt Var Video Oynatma Var Vodafone Kampanyası Yok Wi-Fi 802.11 b/g/n Zil Tipi Polifonik – MP3

P2 aynı zamanda parmak izi okuyucu özelliği ile de kişisel güvenliğinizi bir üst seviyeye taşıyor. P2, diğer cihazları da şarj edebilen Yolda Şarj (On-The-Go) fonksiyonu ile bataryasını paylaşmaktan çekinmeyen bir telefon.

Lenovo P2 Serisi Galeri

P2, 13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip. Üstelik çektiğiniz değerli fotoğraflarınızı Google Photos™’da iki yıla kadar ücretsiz depolayabilirsiniz. Son derece şık ve ince bir tasarımı olan P2, Qualcomm Snapdragon 625 2.0 Ghz İşlemcisi; çift sim kart desteği Super AMOLED 5.5“ Full HD ekranı ve 4GB RAM’i ile de oldukça iddialı.

Android™ 6.0 Marshmallow işletim sistemine sahip P2, 32 GB dahili, Micro SD kart ile de 128 GB’a kadar artırılabilir hafızaya sahip. P2 1.699 TL*’lik satış fiyatıyla onu keşfetmenizi bekliyor.

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