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Lenovo P2 Serisiyle Batarya Rekoru, 5100 mAh,1699 TL!

31 Aralık 2016 09:59 Android Mobil
Lenovo P2 Serisiyle Batarya Rekoru, 5100 mAh,1699 TL!

Lenovo, P2 serisiyle batarya rekorunu kırmaya devam ediyor.

Lenovo batarya rekortmeni P1 serisinden sonra şimdi P2 modeli ile batarya rekorunu daha da ileri taşıyor. 5100 mAh’lık bataryası, 8.3 mm’lik ince tasarımı ve üstün özellikleriyle gelen Lenovo P2, Qualcomm Snapdragon 625 2.0 Ghz İşlemcisi, Super AMOLED 5.5” Full HD ekranı ve 4GB RAM’i ile de çok iddialı.

Lenovo, rakipsiz 5000 mAh’lık bataryası ile kısa sürede bir efsane haline gelen VIBE P1’in rekorunu; bu kez P2 ile daha da ileri taşıyor.

Lenovo P2 Teknik Özellikleri Neler?

5100 mAh’lik bataryası ile şarj derdine son veren P2, 8.3 mm’lik inceliğe de sahip. P2, sınıfının en yüksek kapasiteli bataryası ile gücüne güç katarken; 24W’lık hızlı şarj fonksiyonu ve güç tasarrufu özelliğiyle de dikkat çekiyor. Telefonunuzu tek tuşla güç tasarrufu moduna aldığınızda SMS, telefon görüşmesi ve saat gibi temel kullanımlar dışında tüm özellikleri kapatarak; şarjınızı çok daha uzun süreler de kullanmanıza olanak sağlıyor.

Marka Lenovo P2 Serisi
 
Ağırlık 177 g
Arttırılabilir Hafıza 256 GB’a kadar
Assisted GPS Var
Bekleme Süresi Maksimum 768 Saat (3G ile)
Bluetooth Var
Boyutlar 153 x 76 x 8.3 mm
Çift Hatlı Var ( Çift İşlemcili )
Dahili Hafıza 32 GB
Dahili Modem Var
Dokunmatik Ekran Var
EDGE Var
Ekran Boyutu 5,5 inç
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920
Ekran Renk Çözünürlüğü 16 Milyon
Ekran Tipi Süper AMOLED
E-mail Desteği Var
Entegre Flaş Var
Entegre Kamera Var
Görüntülü Konuşma Var ( Uygulama ile data kullanır )
GPS Var
Hafıza Kartı Tipi Micro SD
HandsFree (Eller Serbest) Var
İşlemci Kapasitesi 2,0 GHz Octa Core
İşletim Sistemi Android 6.0 (Marshmallow)
İşletim Türü Android
Java Desteği Yok
Kamera Zoom: Var
Kamera Zoom 3x
Klavye Yok
Konuşma Süresi Maksimum 79 Saat (3G ile)
MMS Var
Mobil Bağlantı Hızı 4.5G
MP3 Çalma Var
NFC Var
Oyun Yüklenebilir
Parmak İzi Okuyucu Var
PC Senkronizasyonu Var
Pil Gücü 5100 mAh
Pil Türü Li-Ion
Push E-mail Var
Radyo Yok
RAM Kapasitesi 4 GB RAM
Resimli Telefon Defteri Var
Ses Kayıt Var
Sesli Arama Var
Sesli Video Kayıt Var
Telefon Hafızası Var
Telefon Rehberi Hafızası Var
Telefon Tipi Bar Tipi
TV Özelliği 3G Mobil TV
Video Kayıt Var
Video Oynatma Var
Vodafone Kampanyası Yok
Wi-Fi 802.11 b/g/n
Zil Tipi Polifonik – MP3

 

P2 aynı zamanda parmak izi okuyucu özelliği ile de kişisel güvenliğinizi bir üst seviyeye taşıyor. P2, diğer cihazları da şarj edebilen Yolda Şarj (On-The-Go) fonksiyonu ile bataryasını paylaşmaktan çekinmeyen bir telefon.

Lenovo P2 Serisi Galeri 

P2, 13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip. Üstelik çektiğiniz değerli fotoğraflarınızı Google Photos™’da iki yıla kadar ücretsiz depolayabilirsiniz. Son derece şık ve ince bir tasarımı olan P2,  Qualcomm Snapdragon 625 2.0 Ghz İşlemcisi; çift sim kart desteği Super AMOLED 5.5“ Full HD ekranı ve 4GB RAM’i ile de oldukça iddialı.

Android™ 6.0 Marshmallow işletim sistemine sahip P2, 32 GB dahili, Micro SD kart ile de 128 GB’a kadar artırılabilir hafızaya sahip. P2 1.699 TL*’lik satış fiyatıyla onu keşfetmenizi bekliyor.

 

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