Lenovo P2 Serisiyle Batarya Rekoru, 5100 mAh,1699 TL!
Lenovo, P2 serisiyle batarya rekorunu kırmaya devam ediyor.
Lenovo batarya rekortmeni P1 serisinden sonra şimdi P2 modeli ile batarya rekorunu daha da ileri taşıyor. 5100 mAh’lık bataryası, 8.3 mm’lik ince tasarımı ve üstün özellikleriyle gelen Lenovo P2, Qualcomm Snapdragon 625 2.0 Ghz İşlemcisi, Super AMOLED 5.5” Full HD ekranı ve 4GB RAM’i ile de çok iddialı.
Lenovo, rakipsiz 5000 mAh’lık bataryası ile kısa sürede bir efsane haline gelen VIBE P1’in rekorunu; bu kez P2 ile daha da ileri taşıyor.
Lenovo P2 Teknik Özellikleri Neler?
5100 mAh’lik bataryası ile şarj derdine son veren P2, 8.3 mm’lik inceliğe de sahip. P2, sınıfının en yüksek kapasiteli bataryası ile gücüne güç katarken; 24W’lık hızlı şarj fonksiyonu ve güç tasarrufu özelliğiyle de dikkat çekiyor. Telefonunuzu tek tuşla güç tasarrufu moduna aldığınızda SMS, telefon görüşmesi ve saat gibi temel kullanımlar dışında tüm özellikleri kapatarak; şarjınızı çok daha uzun süreler de kullanmanıza olanak sağlıyor.
|Marka
|Lenovo P2 Serisi
|Ağırlık
|177 g
|Arttırılabilir Hafıza
|256 GB’a kadar
|Assisted GPS
|Var
|Bekleme Süresi
|Maksimum 768 Saat (3G ile)
|Bluetooth
|Var
|Boyutlar
|153 x 76 x 8.3 mm
|Çift Hatlı
|Var ( Çift İşlemcili )
|Dahili Hafıza
|32 GB
|Dahili Modem
|Var
|Dokunmatik Ekran
|Var
|EDGE
|Var
|Ekran Boyutu
|5,5 inç
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920
|Ekran Renk Çözünürlüğü
|16 Milyon
|Ekran Tipi
|Süper AMOLED
|E-mail Desteği
|Var
|Entegre Flaş
|Var
|Entegre Kamera
|Var
|Görüntülü Konuşma
|Var ( Uygulama ile data kullanır )
|GPS
|Var
|Hafıza Kartı Tipi
|Micro SD
|HandsFree (Eller Serbest)
|Var
|İşlemci Kapasitesi
|2,0 GHz Octa Core
|İşletim Sistemi
|Android 6.0 (Marshmallow)
|İşletim Türü
|Android
|Java Desteği
|Yok
|Kamera Zoom:
|Var
|Kamera Zoom
|3x
|Klavye
|Yok
|Konuşma Süresi
|Maksimum 79 Saat (3G ile)
|MMS
|Var
|Mobil Bağlantı Hızı
|4.5G
|MP3 Çalma
|Var
|NFC
|Var
|Oyun
|Yüklenebilir
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|PC Senkronizasyonu
|Var
|Pil Gücü
|5100 mAh
|Pil Türü
|Li-Ion
|Push E-mail
|Var
|Radyo
|Yok
|RAM Kapasitesi
|4 GB RAM
|Resimli Telefon Defteri
|Var
|Ses Kayıt
|Var
|Sesli Arama
|Var
|Sesli Video Kayıt
|Var
|Telefon Hafızası
|Var
|Telefon Rehberi Hafızası
|Var
|Telefon Tipi
|Bar Tipi
|TV Özelliği
|3G Mobil TV
|Video Kayıt
|Var
|Video Oynatma
|Var
|Vodafone Kampanyası
|Yok
|Wi-Fi
|802.11 b/g/n
|Zil Tipi
|Polifonik – MP3
P2 aynı zamanda parmak izi okuyucu özelliği ile de kişisel güvenliğinizi bir üst seviyeye taşıyor. P2, diğer cihazları da şarj edebilen Yolda Şarj (On-The-Go) fonksiyonu ile bataryasını paylaşmaktan çekinmeyen bir telefon.
Lenovo P2 Serisi Galeri
P2, 13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip. Üstelik çektiğiniz değerli fotoğraflarınızı Google Photos™’da iki yıla kadar ücretsiz depolayabilirsiniz. Son derece şık ve ince bir tasarımı olan P2, Qualcomm Snapdragon 625 2.0 Ghz İşlemcisi; çift sim kart desteği Super AMOLED 5.5“ Full HD ekranı ve 4GB RAM’i ile de oldukça iddialı.
Android™ 6.0 Marshmallow işletim sistemine sahip P2, 32 GB dahili, Micro SD kart ile de 128 GB’a kadar artırılabilir hafızaya sahip. P2 1.699 TL*’lik satış fiyatıyla onu keşfetmenizi bekliyor.
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