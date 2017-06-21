Lenovo P320 Tiny, MacBook Air Kadar Hafif PRO WORKSTATION

Lenovo’nun Yeni İş İstasyonu Macbook Air Kadar Hafif

Lenovo P320 Tiny, MacBook Air Kadar Hafif PRO WORKSTATION. Üstelik NVIDIA Quadro grafikleri ve Intel Core i7 işlemciye sahip.

Yeni nesil grafik yongaları ve işlemcileri sayesinde boyutları küçülen sadece dizüstü bilgisayarlar değil. Lenovo bugün yeni bir iş istasyonu duyurdu. Lenovo P320 Tiny !

Fiziksel profesyonel grafik kartının ve Intel’in Core i7 işlemcisinin kullanıldığı yeni iş istasyonu 2.9 Pound ağırlığıyla bir Macbook Air ile aynı ağırlıkta bir küçük kutu olarak karşımıza çıkıyor.

Kullanıcıların performans endişesi olmadan çalışabileceği yeni iş istasyonunda;

Intel Core i7-7700T max CPU, NVIDIA Quadro P600 GPU,32GB’a kadar DDR4-2400 RAM 2TB maksimum depolama alanı bir çift M.2 SSD slot aracılığıyla sunuluyor.

Lenovo P320 Tiny Özellikleri

Bu özellikleriyle, size bir NVIDIA GTX 1080‘in saf oyun grafiği gücünü sunmamasına rağmen; profesyonel kullanıcılara yine prof uygulamalar olan 3D ve CAD programlarında yüksek uyumluluk ve rahatlık sağlayacak kapasitede. Çoğu dizüstü bilgisayarda sunulan çekici depolama ve bellek seçeneklerinden bahsetmiyorum bile.

Küçük boyuta rağmen (1.4 x 7.1 x 7.1-inç) P320 Tiny şaşırtıcı derece port içeriyor. İçerisinde 6 USB 3.0, ön tarafında Ses portları, Gigabit Ethernet haricinde; (Dört mini-DisplayPort ve iki DisplayPort) olmak üzere 6 adet port daha var.

Böyle küçük bir kutu olmasının tek sebebi güç kaynağının ilave bir parça olarak tuğla şeklinde dışarıda olması gerçeğidir.

Bununla birlikte masaüstü alanını neredeyse boşa çıkarıyor ki tasarımcılar için daha geniş bir kullanım alanı sunuyor.

Lenovo 820 Tiny 800$’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Elbette en iyi konfigurasyonu bu fiyatı iki katına çıkarabilir.

Muhtemelen ABD mağazasından sonra Türkiye’de de satışa sunulması çok zaman almaz.