Lenovo’nun Yeni Depolama Çözümü DSS-G, Maliyetleri 8 Kat Azaltıyor

Lenovo’nun Yeni Depolama Çözümü DSS-G, Yeniden Yapılandırma Maliyetini 8 Kata Kadar Azaltıyor.

Yeni Depolama Çözümü DSS-G, Geliştirilmiş bir depolama yönetim yazılımı olarak öne çıkıyor ve Maliyetleri 8 Kat Azaltıyor.

Teknoloji devi Lenovo, yeniden yapılandırma masraflarını 8 kata kadar azaltan yeni depolama sistemi DSS-G’yi duyurdu. Büyük altyapı kolaylığı ve gelişmiş performans sunan yazılım, depolama alanında bir devrim olarak görülüyor.

Dünyanın önde gelen bilgisayar ve akıllı telefon ve donanım üreticilerinden Lenovo her yıl düzenlenen Accelerate Partner Forum’da, IBM Spectrum Scale için geliştirilmiş Lenovo Dağıtılmış Depolama Çözümleri (DSS-G) sistemini duyurdu.

Geliştirilmiş bir depolama yönetim yazılımı olarak öne çıkan DSS-G, “Ölçeklenebilir Dosya ve Nesne Depolama Birimi”ni desteklemek üzere tasarlanırken, bu sistemle, büyük ölçekteki verilerinizi depolamak için gereken alan çok daha kolay ve verimli biçimde yönetilebiliyor.

Yeniden yapılandırma masrafları 8 kata kadar azalıyor

Lenovo’nun Intel® Xeon® işlemcili System x3650 M5 sunucusu üzerine kurulan bir yazılım olarak dikkat çeken DSS-G, işlerinin büyük çoğunluğunu dijital ortamda depolayan işletmelerin sürekli değişen ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılıyor. Sistemin performans ve kapasitesi işletmenizin ihtiyaçlarına göre kolayca geliştirilebilirken, bu özellik ile yeniden yapılandırma masrafları 8 kata kadar azaltılıyor.

Büyük altyapı kolaylığı, gelişmiş performans ve daha düşük maliyet gibi avantajlar sağlayan DSS-G ile; yüksek hızlı ağ seçimi sayesinde 100Gbps’ye kadar InfiniBand veya Ethernet kullanımı da mümkün hale geliyor. DSS-G, işletme değerini maksimize etme; iş taleplerini karşılamak için gerekli altyapıyı tasarlama ve optimize etme gibi ayrıcalıklar sunarken, tüm Lenovo IT ürünlerinin yaşam ömrünü destekleyen; kapsamlı bir portföy ve 7 gün 24 saat boyunca destek alınabilen teknik destek hattı ayrıcalığı ile birlikte geliyor.

Dünyanın her beş süper bilgisayarından biri Lenovo

Lenovo Yüksek Performanslı Bilgisayar ve Yapay Zeka Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Madhu Matta konuyla ilgili bir açıklama yaparak, DSS-G ile ilgili görüşlerini paylaştı. Lenovo’nun “Yüksek Performanslı Bilgisayar” çalışmalarının insanlığın en karmaşık sorunlarını çözmeye odaklanmış araştırma projelerinden oluştuğunu anlatan Matta;

“Dünyanın her beş süper bilgisayarından biri; Lenovo’nun ‘Yüksek Performanslı Bilgisayar’ ürünlerine dayanıyor ve iş ortaklarımız arasında en önemli üniversiteler yer alıyor. Lenovo DSS-G, bizim bu konudaki çalışmalarımızın verimliliğini artırma kapasitesine sahip bir sistem olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

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