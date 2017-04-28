Lenovo Yoga 910 Türkiye Satış Fiyatı ve Özellikleri, 4K Ekran, Üst Düzey Güvenlik

Bir Bilgisayarda Aradığınız Her Şeyi Lenovo Yoga 910’da bulabilirsiniz.

Lenovo Yoga 910 Türkiye Satış Fiyatı ve Özellikleri…

Lenovo Yoga 910 Türkiye’de Satışa Sunuldu, Yoga 900 Serisinin Geliştirilmiş Özelliklerine sahip Modelin Özellikleri ve Fiyatları hakkında tüm detaylar burada!

Lenovo adından çok söz ettiren ve efsaneleşen Yoga 900 ürünün ardından Yoga 910’un satışına da başladı. Yoga 900’deki tüm özelliklerin geliştirilmiş olduğu Yoga 910 oldukça şık tasarımı, parmak izi okuyu ve yüz tanıma özellikleri ile dikkat çekiyor.

Türkiye’de sunucu alanında ve Moto markası ile akıllı telefon pazarında hızla büyüyen teknoloji devi Lenovo, Yoga 900’ün yeni özelliklerle bezeli bir üst modeli Yoga 910 ile teknoloji tutkunlarına bambaşka bir dönüştürülebilir dizüstü bilgisayar deneyimi yaşatacak.

Lenovo Yoga 910 Türkiye Satış Fiyatı ve Özellikleri

4K ekran çözünürlüğü ile beraber Dolby Audio™ Premium teknolojisi ile üstün bir ses deneyimi sunan Yoga 910, sadece 1,38 kg hafifliğe ve 14.3 mm inceliğe sahip. Yoga 910 aynı zamanda 15,5 saatlik pil ömrüyle de adeta bir enerji santrali.

Yoga 910, dosyalarınızın güvenliğini bir üst seviyeye çıkarmak için parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliklerine sahip. Ayrıca 360° açılabilen özel saat kayışı menteşe tasarımı ile 4 farklı kullanım şekli sunan ve 16 GB’ye kadar RAM ve 1 TB’ye kadar PCI Express tabanlı SSD seçenekleri mevcut olan Yoga 910, işlemcisiyle de rakiplerinden ayrılıyor.

Intel’in kısa süre önce duyurduğu yeni nesil Kaby Lake işlemcilerden gücünü alan cihaz, Intel Core i7 ile birlikte geliyor. Yoga 910 gri renk seçeneği ile bilgisayar tutkunlarının yeni gözdesi olacak.

Lenovo Yoga 910 Türkiye Satış Fiyatı ve Özellikleri! Lenovo Yoga 910

Tüm Dikkatleri Üzerine Çekecek Tasarım

Yoga 910 çalışma ve eğlenme şeklinizi tarz sahibi bir şekilde sergileyebilmenizi sağlayan şık ve güçlü bir dizüstü bilgisayardır. Tamamen metalden yapılmış yekpare tasarımı ve ultra ince koruyucu çerçevesi ile göz alırken, hızlı performansı, yüksek tanımlı 4 ekranı ve kapsamlı ses deneyimi ile size ilham verir. Bir dizüstü bilgisayardan çok daha fazlası olan Yoga 910, yaşam tarzınızı anlar. Gittiğiniz her yerde tüm gözler üzerinizde olacak.

Lenovo Yoga 910 Galeri

Lenovo Yoga 910 Türkiye Satış Fiyatı ve Özellikleri

Dayanıklı ve Kaliteli



Yoga 910, birinci sınıf tamamen metalden yapılmış yekpare tasarımı ile şık olduğu kadar dayanıklıdır. Uyumlu Yoga aksesuarları ile birlikte Şampanya Altın, Platin Gümüş ve Metalik Gri renklerde sunulan Yoga 910 tüm dikkatleri üzerine çekecektir.

4K Çözünürlükte Her Şey Güzel



4K yüksek çözünürlüğe sahip, neredeyse çerçevesiz dokunmatik ekrana sahip Yoga 910, her şeyi oldukça net çözünürlükte sunar. Bu özellikler geniş açılı IPS ekran ile birleştiğinde, tüm belgeleriniz, fotoğraflarınız, videolarınız, oyunlarınız ve web sayfalarınız her açıdan nefes alıcı detaylarla görüntülenecektir.

Güzel Tasarım, Uzman Yapı



Özel yapım saat kayışı tip menteşe yalnızca görünüm olarak değil işlev olarak da oldukça etkileyicidir. Sorunsuz şekilde açılacak şekilde özel tasarlanmış olan bu parça, dokunmatik ekranın size uygun açıda tutulmasını sağlayacak dirence sahiptir. Bu nedenle ister tablet, ister dizüstü bilgisayar olarak kullanacak olun, Yoga 910 harika görünür ve harika bir his verir.

İnce ve Hafif, Her Adımda Sizinle



Yalnızca 14,3 mm (0,56”) incelikte olan ve 1,38 kg’den (3,04 lb) başlayan ağırlıklarla sunulan Yoga 910’u kolaylıkla her yere taşıyabilirsiniz. Çalışma ve eğlenme – her gün sizinle.

Her Zaman Size Hazır



Tüm gün dayanan pil ömrü sayesinde bu 360° derecelik dizüstü bilgisayar ya da diğer akıllı aygıtlarınızı hiçbir şey durduramaz. Her zaman etkin USB şarjı ile Yoga 910 kapalı olduğunda dahi akıllı telefonunuzu ve daha fazlasını şarj edebilirsiniz.

Güvenli, Hızlı ve Verimli

Basit, güvenli oturum açma işlemleri için Yoga 910’un parmak izi okuyucusuna dokunmanız yeterli, bu parola girişinden çok daha hızlı ve kolay bir çözüm. Ve daha sonra aygıtı dilediğiniz gibi kullanmaya başlayabilirsiniz. En yeni nesil Intel® işlemcilerin sağladığı hız ile tüm gün en üst düzey performans sunulur. Parmak izi okuyucu, parolasız anında oturum açma özelliğinden hızlı ve parolasız çevrimiçi alışverişe kadar birçok işlemde bilgisayarınızın anahtarı olacaktır. Üstün Stereo Ses ile Farkı Dinleyin Dolby® Audio Premium™ sistem ile JBL stereo hoparlörlerden çalma listelerinizi, videolarınızı ve filmlerinizi oynatın. Tüm uygulamalarda, her ses düzeyinde inanılmaz netliğin tadını çıkarın. Arkadaşlarınızla sohbet mi etmek istiyorsunuz? Parazit önleme özellikli çift kanallı mikrofonlar, arka plandaki gürültüyü en aza indirir, bu şekilde tek bir kelimeyi bile kaçırmazsınız. Windows 10 ile Harika İşler Başarın Windows 10’un sunduğu en iyi özelliklerin keyfini çıkarın, hızlı başlatmadan genişletilmiş Başlangıç menüsüne ve yeni dijital kişisel asistanınız olacak tamamen yani tarayıcı Cortana’ya kadar birçok özellik sunulmaktadır.

LENOVO YOGA 910 TEKNİK ÖZELLİKLER

İşlemci Maks. en yeni Nesil Intel® Core™ i7 işlemci İşletim Sistemi Maks. Windows 10 Pro Grafikler Maks. Intel® HD grafikler Web kamerası / Mikrofon Çift dijital kanallı mikrofon ile 720p Bellek Maks. 16 GB Depolama Maks. 1 TB PCIe SSD Ses 2 x JBL®Dolby Audio™ Premium ile stereo hoparlörler Pil FHD ekran ile maks. 15,5 saat, 4K ekran ile maks. 10,5 saat pil ömrü Ekran IPS Teknolojili, 13,9″ 4K (3840 x 2160) ekran Malzeme Alüminyum Ölçüler (G X D X Y) (mm): 323 x 224,5 x 14,3

(inç): 12,72 x 8,84 x 0,56 Ağırlık 1,38 kg’den başlayan ağırlıklar Selam Destek Evet, parmak izi okuyucu aracılığıyla Alttan aydınlatmalı klavye Var Özel Özellikler Yoga™ saat kayışı modeli menteşe

Yekpare metal tasarım

3 kenarlı dar ekran koruyucu çerçevesi

Parmak izi güvenliği WLAN WiFi 802.11 ac Bluetooth® Bluetooth® 4.1 Bağlantı noktaları USB 3.0 Tip-C, video çıkışı ile

USB 2.0 Tip-C, şarj etme özelliği ile

USB 3.0 Tip-C, her zaman etkin şarj

Birleşik ses girişi

Satın Alabileceğiniz Yerler

Lenovo 910 Satış Fiyatı?

1050 $’dan başlıyor.

Lenovo Yoga 910 Türkiye Satış Fiyatı ve Özellikleri!