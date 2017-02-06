Lenovo Yoga A12, Lenovo'nun Düşük Maliyetli En Yeni Tableti

Lenovo Yoga A12, Lenovo’nun Düşük Maliyetli En Yeni Android Tableti

Lenovo’nun en yeni tableti, lüks dizüstü bilgisayar gibi.

Lenovo Yoga A12 doğru şartlar altında giriş seviyesi bir bilgisayardan çok daha iyi olabilir.

Tablet pazarı gittikçe artan bir oranda dizüstü bilgisayar yerine geçiyor.Bununla birlikte düşük maliyetli bir dizüstü bilgisayar için bir yedek isterseniz? Lenovo bunun için çok iyi bir alternatif çıkardı.

Lenovo düşük maliyetli 12.2 inçlik Android tableti Lenovo Yoga A12’yi duyurdu.

Yoga Book’un modelinin daha düşük maliyetli daha büyük ekranlısı olarak düşünebilirsiniz. Android işletim sistemine, 0.21 inç kalınlığında katlanabilir bir yapıya sahip. Düz dokunmatik bir klavye mevcut.

İşlemci tarafında ise Atom x5 yongası kullanılıyor. 2GB Ram ve 32GB ve 13 saatlik pil ömrü elde edersiniz.

Amerika’da 8 Şubat’ta satışa sunulacak ürün, 299$ satış fiyatına sahip olacak. Giriş seviyesinde bir dizüstü bilgisayarı zorlayıcı bir fiyat olduğu açık.

Windows işletim sistemine sahip taşınabilir aygıtların performansı veya yazılımı olmasa da taşıması ve daha esnek kullanılması anlamında oldukça iş görebilir.