Lexus Spotify işbirliği, Size Özel Müzik Listelerinizi Oluşturun!

Lexus, Türkiye’de Spotify ile bir ilke imza attı!

Aracınızla seyahat güzergahınızda sizin sevdiğiniz müzik listeleri ile yolculuk güzel olmaz mı?

Lüksü ve kaliteyi buluşturan Lexus, Türkiye’de bir ilkle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Yolculukları boyunca Lexus ile müziğin ritmini yaşamak isteyenler; Spotify’ın Lexus için hazırladığı www.spotify-lexus.com mikro sitesinden kendilerine özel müzik listelerini kolayca oluşturarak yolculuklarını daha eğlenceli hale getiriyor.

Lexus Spotify işbirliği ile Lexus kullanıcılarına özel!

Son dönemin en kullanışlı ve popüler uygulamalarından biri olan Spotify, müzik dinlemeyi daha kolay ve sorunsuz hale getirirken, Lexus’un yeni uygulaması bunu farklı bir boyuta taşıyor. Uygulama ayrıca mobil cihazlarda da kullanılabiliyor.

Kullanıcılar, Spotify tarafından Lexus Türkiye için özel olarak hazırlanan www.spotify-lexus.com mikro sitesinden başlangıç ve bitiş rotalarını seçerek kendilerine özel müzik listesini kolayca oluşturabiliyor.

Hangi türde parçalar var derseniz?

Pop, Rock, R&B ve Chill Out kategorilerinden sevdikleri sanatçılarla oluşturdukları bu özel çalma listesi yolculukları boyunca kullanıcılara eşlik ediyor. Çalma süresi ise yolun uzunluğuna göre belirleniyor. Dinleyiciler ayrıca istediğinde “iş çıkışı parti”, “hafta sonu rock”, “şehirde jazz” ve “işe giderken chill-out” kategorileri altında da sunulan çalma listelerine erişilebiliyor.

Japon Misafirperverlik ruhu

Omotenashi (Japon misafirperverlik ruhu) felsefesiyle otomobillerini tasarlayan ve hizmet veren Lexus; Türkiye’de bir ilk olan bu uygulama ile kullanıcı odaklı yaklaşımını bir kez daha gösteriyor. Kullanıcıların araçlarında da kendilerini evlerinde gibi hissetmesini sağlarken, yolculukları daha keyifli ve rahat hale getirmeyi amaçlıyor.