LG Android Wear 2.0 Modelleri Ortaya Çıktı, 249$’lık LG Watch Style

LG’nin Android Wear 2.0 Güncellemesini içeren yeni ürünleri ortaya çıktı.

LG Android Wear 2.0 Modellerinin daha detaylı görüntüleri daha fazla fikir veriyor.

Google’ın Android 2.0 güncellemesinden sonra LG’nin yeni giyilebilir platformu için yeni işletim sistemine sahip ürünleri ortaya çıktı.

Bir kaç hafta önce Koreli donanım üreticisi LG’nin Watch Style ve LG Watch Sport isimli iki yeni akıllı saat çıkarmayı planladığından bahsetmiştik. Palaşılan görseller şimdi ki kadar net değildi.

ilk paylaşılan LG Android Wear 2.0 Ürünü

Şimdi ise Evan Blass bu konuda yeni görseller paylaştı. Altın ve gümüş renklerinde yeni görüntüleride çok daha fazla detay var.

LG Android Wear 2.0 Modelleri LG Watch Style ve LG Watch Sport!

Android Police’s kaynaklarına göre LG Watch Style Modelinde;

1,2 inç, 360 x 360 dairesel ekran, 512MB RAM, 4GB depolama alanı, 240mAh pil ve Bluetooth ve WiFi ile sınırlı bağlantı özelliklerine sahip giriş seviyesi bir model olarak karşımıza çıkacaktır.

renk olarak ise Rose Gold, Silver ve Titanium renkleri olacak. Kayışlar değiştirilebilir özellikli olacak.

Style Modeli 249$ fiyata satılacak.

LG Watch Sport ise çok daha dikkat çekici;

1.38 inçlik 480 x 480 boyutlu yuvarlak ekranı,hücresel veri desteği, GPS, Kalp atış hızı algılayıcı ve Android Pay ödeme sistemi desteği olacak. Garip bir şekilde daha düşük 430 mAh’lik bir pile ve 768MB Ram ile geliyor. Daha spor bir görüntüsü var.

Sports modelinin fiyatı konusunda bir kesinlik yok.

Android Wear 2.0’ı diğer cihazlara gelmeden denemek heyecan verici olabilir. Güncelleştirilmiş işletim sisteminde önemi özellikler bir araya getiriliyor. Yeni Google Akıllı asistanı bunlardan sadece birisi.

LG Nexus Akıllı Saat Modelleri, Android Wear 2.0’ın tüm güzelliklerini barındıracak.

LG Nexus Akıllı Saat Modelleri Fiyatları henüz belli olmadı!

Her iki model içinden sadece Watch Style Modelinin 249$ olacağı ortaya çıktı diğeri ise henüz belli değil.

Bu tarih önemli zira Casio ve New Balance Android Wear 2.0 özelliklerine sahip olacak modellerini zaten gösterdi. LG’nin onlardan daha iyisini yapıp yapmadığını kısa zamanda göreceğiz.

LG’nin yeni saatleri ne zaman Satışa sunulacak?

Şirket’in Amerika’da 9 Şubat’ta yeni giyilebilir ürünleri tanıtması bekleniyor. Ertesi günde satış olabilir. Önümüzdeki 2 ay içinde de diğer ülkelerde satışa sunulması bekleniyor.

Türkiye’ye gelmesi için biraz daha bekleyebiliriz.

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