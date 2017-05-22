LG Evlilik Festivali, Yeni Evlenecek Çiftlere İndirim Kampanyası

LG Yeni Evlenecek Çiftlere BirBirinden Güzel İndirimler Hazırladığı Kampanyasını Kaçırmayın.

LG Evlilik Festivali ‘yle genç çiftlerin evine son teknolojiyi götürüyor. Kampanya 07.04.2017 – 31.05.2017 Tarihleri Arasında Geçerli! Nisan ayından beri devam eden kampanyayı kaçırmayın!

Çevreci ve inovatif ürünleriyle trendleri belirlemeye devam eden LG Electronics, “Evlilik Festivali”yle yeni evlenecek çiftlere hem fiyat avantajı, hem de teknolojik üstünlüğü bir arada sunuyor.

Yaklaşan evlilik mevsimiyle birlikte yuva kurma hayalini gerçekleştirecek tüm çiftlere özel bir kampanya düzenleyen LG; buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makinelerinden oluşan evlilik paketlerinde dokuz farklı seçenek sunuyor. Kullanıcı odaklı çözümleriyle yeni evli çiftlerin hayatlarını kolaylaştıran LG, üstün teknolojili beyaz eşyalarının sağladığı güvenlik ve rahatlıkla yeni evlere bir yuva sıcaklığı katıyor.

LG’nin “Evlilik Festivali” paketlerine sahip olmak isteyen çiftlerin tek yapması gereken ise kampanyanın geçerli olduğu LG Premium Shop’ları ziyaret etmek. Ayrıca paketlerinden birini seçen, evlerine kurulumunu gerçekleştiren ve http://lgevlilikfestivali.com/ adresindeki formu dolduran kullanıcılara stoklarla sınırlı olacak şekilde monitör hediye edilecek.

LG Evlilik Festivali – Mutluluğa Giden Yol LG’den Geçiyor!

Her zaman hayalini kurduğunuz bir ev

LG her kullanıcının hayalindeki ev ortamını oluşturabilmesi için trendleri belirleyen eşsiz teknolojiler sunuyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan LG Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği ve Beyaz Eşya Satış Direktörü Ergün Altay ise şunları söyledi:

“LG olarak her zaman en üst düzey kaliteyi arayan kullanıcılarımıza, üstün teknolojiyle harmanlanmış sezgisel ve sofistike bir deneyim vaat ediyoruz. Yeni evli ya da evlenecek çiftlere yönelik hazırladığımız dokuz farklı ve çok özel evlilik paketiyle, LG teknolojisinin ortaya koyduğu bu üstün teknolojiyi deneyimlemelerini ve hayatlarındaki bu büyük mutluluğa katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.”

Çeyiz Paketinde Verilen Hediye Monitörler

Paket 1 ile LG 32MB17HM

Paket 2 ile 28MN49HM

Paket 3 ,4,5,6,7,8,9 ile 24MN49HM

KAMPANYA ŞARTLARI:

07.04.2017 – 31.05.2017 tarihleri arasında geçerlidir. Bu kampanya belirtilen model buzdolapları, çamaşır makineleri ile bulaşık makineleri paketleri için geçerlidir. Belirtilen modellerin paket olarak satın alınması durumunda çeşitli bedellerde indirimler uygulanacak ve belirtilen LG marka monitörler hediye edilecektir. Tüm fiyatlar tavsiye edilen perakende satış fiyatlarıdır. Bu kampanya sadece LG Premium Mağazaları’nda geçerlidir. Hediye monitör gönderiminin yapılması için www.lgevlilikfestivali.com sitesine kayıt yapılması zorunludur. Kayıt yaptırmadan önce kurulum yapılmış olması gerekmektedir. Kayıt yapılmaması durumunda hediye ürün gönderimi yapılmayacaktır. Son kurulum ve kayıt yapma tarihi 30.09.2017’dir. Bu tarihe kadar kurulum ve kayıt yapılabilir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. Ürün görsel ve özellikleri farklılık gösterebilir. LG Electronics A.Ş. kampanya şartlarında ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Stoklarla sınırlıdır. Detaylı bilgi için: www.lgevlilikfestivali.com