LG G6 Alana 1000 TL İNDİRİM ÇEKİ Kampanyası, KAÇIRMAYIN!

LG’den G6’ya Çok Özel Kampanya

LG G6 Alana 1000 TL İNDİRİM ÇEKİ Kampanyası, KAÇIRMAYIN!

LG Electronics Türkiye, en yeni amiral gemisi telefonu LG G6’yı Türk Telekom mağazalarından satın alan tüm kullanıcılarına, LG OLED TV modelleri ve TwinWASH çamaşır makinesi alımlarında geçerli olmak üzere 1000TL değerinde indirim seçeneği sunuyor.

LG Electronics Türkiye; G6’ya özel düzenlediği kampanya ile 16 – 30 Haziran 2017 tarihleri arasında Türk Telekom mağazalarından LG G6 alan tüketicilerine tüm OLED TV modelleri ve TwinWASH çamaşır makinesi alımlarında geçerli olmak üzere 1000 TL değerinde indirim kuponu hediye edecek.

LG G6 Alana 1000 TL İNDİRİM ÇEKİ Kampanyası

Kampanya kapsamında sadece LG mağazalarında geçerli promosyon kodu 31 Ağustos 2017 tarihine kadar kullanılabilecek. Kampanyaya katılmak için www.g6kazandiriyor.com adresindeki bilgilerin eksiksiz şekilde doldurulması gerekiyor.

LG G6 ile farklı deneyimlere hazır olun!

LG G6’nın sahip olduğu standart ve geniş açılı kamera özelliği sayesinde artık fotoğrafta gözükmek için yer değiştirmek veya yan yana sıkışarak poz vermek sona eriyor. Ayrıca LG G6, IP68 sınıfı su ve toz geçirmezlik özelliği sayesinde toza karşı tamamen dayanıklı bir yapıya sahip.

TWINWash Sistem: ‘’Eşsiz ve Cesur’’

LG’nin yeni yıkama ve kurutma makinesi ikilisinin inanılmaz ergonomik tasarımı kullanıcılar için rahatlığı yeni bir seviyeye taşıyor. İki farklı çamaşır grubunun eşzamanlı olarak yıkanmasına izin veren LG TWINWash™, evdeki ihtiyaçları karşılamak için gereken yıkama süresini önemli ölçüde kısaltıyor.

Güçlü ana yıkama bölmesi büyük boyutlu çamaşır yükünü üstlenirken, TWINWash™ Mini ise farklı bir yıkama döngüsü yürütmek üzere bağımsız olarak ayarlanabiliyor. Bu ekstra yıkama bölmesi kullanıcılara tam bir yıkama yükü birikinceye kadar beklemek zorunda kalmadan daha küçük boyutlu yükleri yıkama olanağı da sunuyor. TWINWash™ Mini bölmesi, iç çamaşırı veya bebek kıyafetleri gibi narin ve özel ürünler için mükemmel bir yıkama seçeneği sunuyor.

TV ürünlerinde zirveyi temsil eden yüksek kaliteli LG OLED TV’ler

Dünyada Dolby Atmos özelliğine sahip ilk televizyon olan 2017 LG OLED TV modelleri; Dolby Vision HDR, Milyar Renk, Sonsuz Kontrast gibi üstün görüntü özelliklerini ileri ses teknolojisi ile birlikte sunarak size; evinizin rahatlığında kusursuz bir sinema deneyimi yaşatıyor. Dolby Vision ve Dolby Atmos özelliklerinin bir araya gelmesi ise; tüm dünyadaki profesyonel içerik üreticileri ve dağıtıcı kuruluşlar tarafından desteklenen tamamlayıcı bir çözüm sunuyor.