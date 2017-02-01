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LG G6 Böyle Görünüyor, Yeni Sızıntıda Çok Şey Belli Oluyor!

1 Şubat 2017 15:50 Android
LG G6 Böyle Görünüyor, Yeni Sızıntıda Çok Şey Belli Oluyor!

LG G6 ProtoTipi Görüntüsü ile şaşırttı. Belli ki Laboratuvardan zorlu koşullarda çıkmış.

Güney Koreli Teknoloji devi LG’nin yeni amiral gemisi hakkında görseller gittikçe artmaya başladı.

26 Şubat’ta Mobil Dünya Kongresinde tanıtılacak yeni modelin sızan bu görüntüsünde cihazın silikonlarla dolu arka panel görüntüleri yer alıyor.

LG’nin yüksek güvenlikli labaratuvarından sızdırılmak için baya bir gayret gösterilen cihaz Droid Life’a sızdırılmış.

LG G6 Böyle Görünüyor, Yeni Sızıntıda Çok Şey Belli Oluyor!

Bu görüntülerin bize gösterdiklerinin çoğunu zaten biliyoruz. G5’in modüler tasarımı yer almış, ön cephenin tamamı neredeyse tam ekran ile kaplı ve bir kulaklık girişi, çift kamera ve geçen yılın modeliyle kabaca aynı yerde bir parmak izi sensörü var. Ancak şimdi bu şeylerin nasıl göründüğüne dair daha iyi bir fikir edindik bu doğru.

LG G6 Böyle Görünüyor, Yeni Sızıntıda Çok Şey Belli Oluyor!

Bu LG G6 prototipinin arka kapağı muhtemelen göz artı edilmiş. Daha önemli detaylar Mobil Dünya Kongresinde göreceğiz.

TheVerge

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