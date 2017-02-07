LG G6 Davetiyesi, ‘Büyük Ekran’ Konusunda Daha Fazla İpucu Veriyor

Samsung Galaxy S8’in olmadığı MWC 2017 LG için ‘büyük bir şans’ olabilir.

Her zamanki gibi LG, önümüzdeki ay Mobil Dünya Kongresi 2017 öncesinde açıklayacağı yeni amiral gemisi ürünü LG G6 hakkındaki ipuçları yavaş yavaş göstermeye devam ediyor.

LG tanıtım öncesi gönderdiği davetiyelerinde de sloganını “Big Screen…That Fits.” olarak belirlemiş.

Davetiye yeni amiral gemisi hakkında daha fazla ipucu veriyor. Daha önce sızdırılmış görüntülerde olduğu gibi minimal bir çerçeve ve oldukça büyük bir ekran ima ediliyor.

LG G6 Davetiyesi büyük ekran ima ediyor!

LG’nin kendisi, cihazda 18: 9 oranlı bir ekran kullanıcağını zaten açıklamıştı.

LG G6 18:9 yada daha sade ifade ile 2:1 ekran boyutuna sahip olacak!

Yeni LG G6 18:9 Ekran, 2:1 Ekrana sahip olacak ta bu benzersiz oran ne anlama geliyor?

LG’nin yaklaşan yeni modeli G6 için uzun süre uğraştığı modüler çabasından vazgeçtiğini biliyoruz. Ancak işrket çok daha ilginç bir şey duyurdu.

Yeni LG G6 spor 5.7 inç Quad HD+ ve 18:9 aspect ratio yani en boy oranına sahip olacak. Gerçekten matematikteki sadeleştirmeyle 2:1 ekran.

Bu ne anlama geliyor diyorsanız?

Yani tipik 16:9 ekranlardan biraz daha uzun olacağı anlamına geliyor. Bu şekilde biraz kaba görünecek olsa bile LG, V serisi telefonlardaki bazı özellikleri burada uygulamak için bu şekilde bir yol bulmuş olabilir.

LG G6 ekranı 1,440 x 2,880 piksellik tipik bir Quad HD. LG ekran kalınlığının 1mm’den daha ince olacağını söylüyor. Ayrıca üst kısmındaki çerçeve genişliğini yüzde 20 altta sie yüzde 10 oranında azalttı. Bun ilave olarak açık havada yüzde 10 daha net görünebileceğini ve yüzde 30 daha az pil ömrü kullanacağını açıkladı.

Yeni LG G6 şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresinde duyurulması bekleniyor. Söylentilere göre de 10 Mart’ta Kore’de satışa sunulacağı iddia ediliyor.

Samsung Galaxy S8’in olmadığı Barselona’da LG G6 ile iyi bir iş çıkarması lazım. Daha önce hiç olmadığı kadar şanslı bir konumda!

26 Şubat’ta neler olacak hep birlikte göreceğiz!

engadget

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