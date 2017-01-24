LG G6 ilk Fotoğraf Ortaya Çıktı, Yuvarlak Köşeler Dikkat Çekici!

LG G6 LG’nin yeni amiral gemisi olacak! ilk Görsel bize bazı fikirler veriyor.

LG G6 ilk Fotoğraf!

Önümüzdeki ay tanıtımının gerçekleşmesini beklediğimiz ve LG’nin yeni amiral gemisi olacak olan LG G6 modelinin ilk görseli The Verge’te yayımlandı.

The Verge’te yer alan resim telefonun yarısını gösteriyor olsa da bize bazı fikirler vermeye yetiyor. Görüldüğü gibi yuvarlak hatlara sahip olacak G6’nın iPhone vari bir havası var. Uzun olmasının beklediğimiz 2:1 ekran 2: 1 (1,440 x 2,880) piksel konusunda pek bir şey söyleyemiyoruz. Minimize edilmiş çerçeve ve yuvarlatılmış köşelere vurgu açıkça görünüyor.

LG G6 ilk Fotoğraf!

LG G6 26 Şubat’ta Barselona’da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresinde resmen tanıtılacak.

Cihazda eski kulaklık girişi yer almaya devam ederken, su geçirmez bir tasarımı olacağıda kesin. LG Samsung’un kaybettiği müşterileri hedefliyorsa gerçekte iyi bir cihazla gelmesi gerekiyor.