LG G6 Mükemmel Ses Kalitesi Vaat Ediyor, 32 bit Dörtlü-DAC Sistemi!

LG G6, Yükseltilmiş Bir Dörtlü DAC ile Mükemmel Ses Vaat Ediyor.

LG G6 Mükemmel Ses Sistemi ile geliyor. Geçen Yıl V20’de kullanılan sistemden çok daha iyisi LG’nin yeni Amiral Gemisinde Yer Alacak!

LG’nin gelecek amiral gemisi LG G6 akıllı telefonu hakkında ayrıntılar gittikçe ortaya çıkmaya devam ediyor. Şirket bugün geliştirilmiş ses kalitesini vaat eden 32 bitlik bir dörtlü DAC sistemi özelliğine sahip olacağı açıkladı.

LG, her kulaklık üzerinde bağımsız olarak üstün kontrol sağlıyor ve LG’nin bir basın bülteninde iddia ettiği gibi daha net, daha dengeli bir ses elde ediyor. Analog çıkış, iPhone’larda olduğu gibi AUX-free olmasına rağmen GSM Arena‘ya göre G6’nın bir kulaklık girişi içermesi ihtimali de var.

LG G6 Mükemmel Ses Sistemi ile Geliyor!

Yüksek performanslı ses yonga seti uzmanı ESS, DAC üretiyor. Hepsinin söylediğine göre, geliştirilmiş dörtlü DAC sistemi geçen yıl V20’de kullanılan sistemden çok çok daha iyi.

LG G6 26 Şubat’ta resmen tanıtılacak. LG ekran boyutu olarak alışılmadık şekilde 18: 9 oranı, suya dayanıklı ve Google Asistan yüklü bir şekilde karşımıza çıkacak.

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