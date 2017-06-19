LG G6 Plus, Amiral Gemisinin Süper Güçlü Sürümünü Duyurdu

LG piyasadaki amiral gemisi G6’nın geliştirilmiş sürümünü duyurdu.

LG G6 Plus Özellikleri Neler? Hangi Özellikler Eklendi.

LG yeni amiral gemisi G6’yı piyasaya sürdükten yaklaşık üç ay sonra birkaç yeni yazılım özellikleri ile güncelledi. Daha güçlü bir seri olan LG G6 + , LG G6 Plus sürümünü resmi olarak bugün duyurdu.

Yeni cihazda radikal değişiklikler olmamakla birlikte 18: 9 ekran olmak üzere aynı form faktörünü paylaşıyor. Aynı işlemci 6GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip.

LG G6 Plus B&O kulaklık ile geliyor – 32-bit Quad DAC

G6 Plus modelinde 128 GB dahili hafıza bulunacak ve G6 Plus Hi-Fi Quad DAC ile yüksek kaliteli ses desteği bulunacak.

LG G6 Plus’ın kutusunda bir B&O Play kulaklığı bulunacak. G6 Plus modeli; siyah, mavi ve altın renk seçenekleriyle gelecek. 5.7 inçlik QHD ekran ile gelecek LG G6 Plus’ta G6 modelinde bulunan Snapdragon 821 işlemci ve 4 GB RAM bulunacak.

Yazılım tarafında ise , hem LG G6 hem de G6 +, yüz tanıma da dahil olmak üzere bir kaç yeni özellik eklenmiş durumda gelecek.

LG G6 Plus Face Print Özelliği

Düşük güç tüketimi modu ve fotoğraf çekmeden önce kullanıcıya kamera merceklerini kapattıklarını bildiren bir uyarı da dahil olmak üzere eklenen yeni özellikleri ile LG G6 Plus ve G6 modellerinde Face Print özelliğiyle Kullanılacak. Bu sayede kullanıcılar herhangi bir tuşa basmadan telefonu yüzüne doğru tutarak kısa sürede ekran kilidini açabilecek.

Yeni Düşük Güç Tüketimi özelliğiyle cihazların pil ömrü artacak.

LG G6 PLUS Renkleri

Son olarak, LG G6’ya iki yeni renk eklendi: mavi ve altın.

G6 Plus’a gelince, siyah, mavi ve altın renk seçenekleri ile sunulacak.

G6 Plus’ta mevcut olarak gelecek bu yazılım önümüzdeki dönemde LG G6 modeline de gelecek.

LG Pazarlara göre bazı özellikleri değiştirebilir. Yeni yazılımın ve güncellemelerin ne zaman geleceğine dair kesin bir tarih olmamakla birlikte, LG G6 Plus’ın önümüzdeki ay Kore’de satışa sunulacağını biliyoruz.

LG G6 + ve LG G6 Arasındaki FARK, Yeni Yazılımla Neler Eklendi