LG G6 Plus, Amiral Gemisinin Süper Güçlü Sürümünü Duyurdu
LG piyasadaki amiral gemisi G6’nın geliştirilmiş sürümünü duyurdu.
LG G6 Plus Özellikleri Neler? Hangi Özellikler Eklendi.
LG yeni amiral gemisi G6’yı piyasaya sürdükten yaklaşık üç ay sonra birkaç yeni yazılım özellikleri ile güncelledi. Daha güçlü bir seri olan LG G6 + , LG G6 Plus sürümünü resmi olarak bugün duyurdu.
Yeni cihazda radikal değişiklikler olmamakla birlikte 18: 9 ekran olmak üzere aynı form faktörünü paylaşıyor. Aynı işlemci 6GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip.
LG G6 Plus B&O kulaklık ile geliyor – 32-bit Quad DAC
LG G6 Plus Face Print Özelliği
Yeni Düşük Güç Tüketimi özelliğiyle cihazların pil ömrü artacak.
LG G6 PLUS Renkleri
- Son olarak, LG G6’ya iki yeni renk eklendi: mavi ve altın.
- G6 Plus’a gelince, siyah, mavi ve altın renk seçenekleri ile sunulacak.
LG Pazarlara göre bazı özellikleri değiştirebilir. Yeni yazılımın ve güncellemelerin ne zaman geleceğine dair kesin bir tarih olmamakla birlikte, LG G6 Plus’ın önümüzdeki ay Kore’de satışa sunulacağını biliyoruz.
LG G6 + ve LG G6 Arasındaki FARK, Yeni Yazılımla Neler Eklendi
Tweet Google+ Tumblr