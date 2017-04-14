LG G6 Test Grubuna Katıl, LG G6 Kazanma Şansını Yakala

LG G6 test grubuna katıl, LG G6’yı deneyimleme şansını yakala

LG Electronics’in dünya çapında düzenlediği LG G6 “kullanıcı deneyimi” kampanyasına katılan ve LG G6’ya özel hazırlanan micro web sitesi üzerinden çektikleri fotoğraflarla birlikte yorum ve izlenimlerini paylaşan kullanıcılar LG G6 kazanma şansı yakalayacaklar. LG G6 Test Grubuna Katıl, LG G6 Kazanma Şansını Yakala!

LG G6 Kullanıcı Deneyimi Etkinliği

LG Electronics’in herkesin merakla beklediği en yeni amiral gemisi akıllı telefonu LG G6 için özel olarak düzenlediği “kullanıcı deneyimi” etkinliğine katılan tüm kullanıcılar, “Neden LG G6 test grubunda olmak istiyorsun ? “sorusuna cevap verenler arasından yapılacak seçimle LG G6 kazanma şansı yakalayacaklar.

LG G6 Test Grubuna Katıl, LG G6 Kazanma Şansını Yakala

LG G6 kazanarak test grubuna dahil olan kullanıcıların, LG G6 ile ilgili deneyimleri, ikili fotoğraf, geniş açı fotoğraf, video ve yorumlarıyla birlikte özel olarak hazırlanan www.lgg6testgrubu.com micro sitesinde paylaşılacak.

21 Nisan tarihine kadar başvurular kabul edilecek; ardından seçilecek adaylara LG G6 akıllı telefonu hediye edilecek. LG G6’yı test etme şansını yakalayan kullanıcıların çektikleri fotoğraflara ve yorumlara aşağıdaki site üzerinden erişilebilecek.

www.lgg6testgrubu.com