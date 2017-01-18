LG Nexus Akıllı Saat, LG’nin Android Wear 2.0 Kullanacak Modelleri

LG’nin Nexus adıyla Android Wear benzeri Akıllı Saat Çıkarıyor!

LG, Watch Sport ve Watch Style Modelleri, Şubat ayında Android Wear 2.0 Modellerinin yanında yer alacak.

Söylentiler ve beklentiler Google’ın Android Wear 2.0 ile birlikte bir dizi yeni modeli resmi olarak Şubat ayında çıkaracağı yönünde. Google tarafından tasarlanmamış ancak Nexus modelleri gibi referans modeller olacak. Evan Blass LG’nin Watch Sport ve Watch Style adlı iki cihaz çıkaracağını söylüyor. Her iki modelin 9 Şubat’ta Android Wear 2.O’ın yanında yer alacağını söylüyor.

Eğer bu sızıntı doğruysa devrimsel spekülasyonlara sebep olmasa da Android Wear 2.0’ın yani en yeni giyilebilir yazılımın neler yapabileceğini sergilemesi açısından önem kazanıyor.

LG Nexus Akıllı Saat Modelleri, Android Wear 2.0’ın tüm güzelliklerini barındıracak.

LG Watch Style Modelinde;

1,2 inç, 360 x 360 dairesel ekran, 512MB RAM, 4GB depolama alanı, 240mAh pil ve Bluetooth ve WiFi ile sınırlı bağlantı özelliklerine sahip giriş seviyesi bir model olarak karşımıza çıkacaktır.

renk olarak ise Rose Gold, Silver ve Titanium renkleri olacak. Kayışlar değiştirilebilir özellikli olacak.

LG Watch Sport ise çok daha dikkat çekici;

1.38 inçlik 480 x 480 boyutlu yuvarlak ekranı,hücresel veri desteği, GPS, Kalp atış hızı algılayıcı ve Android Pay ödeme sistemi desteği olacak. Garip bir şekilde daha düşük 430 mAh’lik bir pile ve 768MB Ram ile geliyor. Daha spor bir görüntüsü var.

LG Nexus Akıllı Saat Modelleri Fiyatları henüz belli olmadı!

Her iki model içinde ne kadar ücret ödeneceği henüz belli değil. Ancak Amerika’da 10 Şubat’ta satışa sunulacağı söyleniyor. Bu tarih önemli zira Casio ve New Balance Android Wear 2.0 özelliklerine sahip olacak modellerini zaten gösterdi. LG’nin onlardan daha iyisini yapıp yapmadığını kısa zamanda göreceğiz.