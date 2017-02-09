LG OLED Dijital Signage ve Gelişmiş B2B LCD Çözümlerini Tanıttı

LG inovatif OLED Dijital Signage ve gelişmiş B2B LCD çözümlerini ISE 2017’de tanıttı.

LG Electronics tüm işletmelere yönelik görsel çözümlerini içeren gelecek nesil; Flexible Open Frame OLED ve Ultra Stretch LCD Dijital Signage ürünlerini tanıttı.

LG Electronics (LG), 7-10 Şubat tarihleri arasında Amsterdam’da düzenlenen Integrated Systems Europe (ISE) 2017 fuarında tanıttığı en yeni ürünleriyle, ticari kullanıma yönelik digital signage çözümlerini başka bir boyuta taşıyor.

LG’nin Flexible Open Frame OLED, In-Glass Wallpaper OLED ve Ultra Stretch LCD signage çözümleri, işletmelerin reklam, interaktif video, konaklama ve daha birçok farklı alanda müşterilerine nefes kesici bir görsel deneyim sunmalarına imkan veriyor.

LG OLED Dijital Signage Çözümleri

LG’nin ISE 2017 kapsamında hazırladığı standında (Stand alan no: 12-K70) sergilediği Flexible Open Frame OLED signage ekran, OLED teknolojisinin getirdiği tüm yenilikleri kullanıcıların hizmetine sunuyor.

Arka ışıklandırmalı geleneksel televizyonlara göre çok daha geniş bir izleme açısı sunan OLED ekranlar, herhangi bir arka ışıklandırmaya ihtiyaç duymadan kusursuz siyahlar ve gerçekçi renkler eşliğinde en muhteşem görüntüleri üretebiliyor. LG OLED Dijital Signage çözümlerinden biri olan gelecek nesil Flexible Open Frame OLED signage ürünü, oldukça ince ve esnek olan OLED ekranı sayesinde kurulum sırasında kıvrımları değiştirilerek dikey ya da yatay şekilde kullanabiliyor. Hatta ekranın kıvrımları kurulumdan sonra da değiştirilebilmekle birlikte içbükey ya da dışbükey bir hale getirilebiliyor.

65 inç Dual-View Curved Tiling OLED signage

LG’nin diğer LG OLED Dijital Signage çözümleri arasında yer alan 65 inç Dual-View Curved Tiling OLED signage ise, OLED teknolojisinin zarif tasarımını ve çok yönlülüğünü kanıtlıyor. Toplamda sekiz adet çift taraflı ve esnek OLED panelden oluşan ekran, her açıdan üstün bir görüntü kalitesi sunuyor. Her biri 3840×2160 pikselli 4K Ultra HD görüntü kalitesinin yanında Çip Üzeri Sistem (System On A Chip-SoC) ve 128 GB dahili hafızaya sahip olan ekranlar, ayrı bir PC ya da medya oynatıcıya ihtiyaç duymadan en mükemmel UHD görüntüyü sunmak için birlikte çalışıyorlar.

In-Glass Wallpaper OLED signage

Cam tasarıma sahip çift taraflı ve ultra ince OLED panelleriyle birlikte LG’nin In-Glass Wallpaper OLED signage ürünü ise butik mağazalar; sanat galerileri ve dekorlarına sofistike bir dokunuş yapmak isteyen diğer tüm işletmeler için mükemmel bir çözüm sunuyor. Hem ayakta duran hem de asılabilen In-Glass Wallpaper OLED ekran; işletmelerin sahip oldukları mekanlarda en işlevsel signage çözümünü uygulayabilmelerine imkân veriyor.

LG 65 ve 55 inç OLED Video Wall Çözümleri

LG, ISE 2017 Fuarı’nda kullanıcıların spesifik ihtiyaçlarına cevap vermek üzere; dikey ya da yatay olarak kullanılabilen 65 ve 55 inç OLED Video Wall çözümlerini de tanıttı. ISE’de sergilenen LG’nin 1×4 OLED Video Wall ürünü aynı zamanda birçok farklı düzenleme için diğer ürünlere de bağlanabiliyor.

Video Wall

LG’nin ISE’deki standını ziyaret eden kullanıcılar; 55 inç boyutundaki tam 12 LCD ekranın birleşimiyle oluşturulan göz kamaştırıcı video wall’u da görme imkanı yakalıyorlar. Video wall üniteleri tüm endüstriye örnek olan ince çerçeveleri sayesinde birbirlerine bağlanıyor; ticari kullanıma uygun çok daha büyük bir ekran oluşturabiliyorlar. LG fuar kapsamında minimal çerçeveli ve eş zamanlı dört görüntüye kadar bölünmüş ekran kapasitesine sahip; 58:9 ultra-wide signage ürünü olan 86 inç Ultra Stretch dijital çözümünü de tanıttı. LG’nin SuperSign medya düzenleme yazılımına sahip olan 86 inç Ultra Stretch ürünü ile resim ve video içeriklerinin; hızlı ve rahat bir şekilde özelleştirilebilmesi de mümkün oluyor.

88 inç Ultra Stretch ekranı, 32:9 görüntü oranı

LG’nin en büyük digital signage ürünü olan 88 inç Ultra Stretch ekranı; 32:9 görüntü oranı ve bölünmüş ekran özelliği ile çok daha kapsayıcı bir deneyim sunuyor. Yan yana bağlanmış iki adet 49 inç panel ile eşdeğer olan bu ürün en ince ayrıntıları görüntüleyebilmekle birlikte; kiosk ekranlar, restoranlar, finansal kurumlar ve benzeri birçok işletme için kusursuz bir çözüm sunuyor.

LG’nin endüstri lideri diğer LED dijital signage teknolojileri de ISE 2017 kapsamında sergileniyor. Tutarlı bir arka ışıklandırma sağlamak amacıyla eşit bir şekilde ayarlanmış 1 milimetrelik diyotlara sahip olan 173 inç Ultra HD LED dijital signage çözümü de bu ürünler arasında yer alıyor. Uygulanma çeşitliliğini çoğaltmak amacıyla pencerelere de kurulabilen ve içinde LED diyotlar bulunan saydam bir film ekran da etkinlik kapsamında ilk defa tanıtılan bir diğer eşsiz teknoloji olarak öne çıkıyor. Bu film şeklindeki ekran 2017 yılında tanıtılacak diğer yeni digital signage çözümlerinde de kullanılacak.

LG Ev Eğlence Bölümü, Dijital Signage ve B2B Görüntüleme Çözümleri

LG Ev Eğlence Bölümü, Dijital Signage ve B2B Görüntüleme Çözümleri Yöneticisi Kwon Soon-hwang konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Flexible Open Frame OLED ve Ultra Stretch LCD dijital signage ürünlerimiz, B2B müşterilerimizin isteklerine cevap vermeyi hedefleyen inovatif teknolojilerimizi sergilediğimiz oldukça başarılı örnekler. Geliştirdiğimiz yeni görüntü teknolojileriyle çıtayı sürekli yükseltiyoruz. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyadaki müşterilerimize ihtiyaçları olan en iyi çözümleri sunarak başarılara katkıda bulunuyoruz.”

LG OLED Dijital Signage!