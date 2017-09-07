Dev Boyutlu 820 Ekrandan Oluşan LG OLED VideoWall Sistemi

LG, Dubai’de dünyanın en büyük OLED ekranını tanıttı

LG Electronics (LG), Dubai’de, kendisini benzerlerinden ayıran en büyük OLED ekranı ve yüksek çözünürlüğe sahip LG OLED VideoWall sistemini tanıttı.

Burj Khalifa’nın yanındaki Dubai Mall’da yapılan tanıtımda dev boyutlu LG OLED VideoWall ’u oluşturmak için; tam 820 adet LG Çerçevesiz OLED bilgilendirme ekranı kullanıldı.

LG bu rekor kıran projeyi gerçekleştirmek için Dubai Akvaryumu’nu da işleten Emaar Entertainment ile işbirliği yaptı.

LG’nin ticari alanların tasarım ve kullanımında bir devrim gerçekleştirdiğini; bunun da sektöre öncülük eden ince ve bükülebilir OLED teknolojisinden kaynaklandığını belirten LG Ev Sinema Sistemleri Bölümü Bilgi Ekranları Yöneticisi Kwon Soon-hwang;

“Dubai’deki bu proje; LG’nin dijital bilgilendirme ekranlarının ticari alanlara kattığı değeri göstermesinin yanı sıra günümüzün kurumsal müşteri taleplerini karşılayan yenilikçi çözümlerin neler olabileceği ile ilgili de fikir veriyor. Bu hayranlık uyandırıcı ekranların dünyanın en yüksek binasının yanındaki dünyanın en büyük alışveriş merkezinde konumlanması da tam kendisine yakışır bir durum.” şeklinde konuştu.

LG OLED VideoWall 820 Çerçevesiz OLED Ekrandan oluşturuldu.

OLED sıklıkla, seyredeni içine çeken etkileyici görüntü teknolojisi nedeniyle geleceğin ekranı olarak nitelendiriliyor. Ekrandaki herbir görüntü hücresi kendi ışığını yayarak dışarıya veriyor, böylece gereksiz derecede yoğun ve verimsiz arka aydınlatma da ortadan kaldırılıyor. Sonuç olarak en derin ve yoğun siyahların yanı sıra; gerçek hayattaki renkleri de verebilen görüntüler elde edilip geleneksel arkadan aydınlatmalı ekranlardan çok daha etkileyici bir seyir mümkün kılınıyor.

LG’nin Çerçevesiz OLED bilgilendirme ekranlarının Dubai Akvaryumunda yer alması ürünün kendisiyle de paralel. Çünkü ekranın kıvrımlı şekli akan suyun dalgalanmasını çağrıştırıyor. LG Çerçevesiz OLED bilgilendirme ekranları yatay ve dikey şekilde dışbükey ya da içbükey olarak ayarlanarak her alana uygun hale getirilebiliyor.

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