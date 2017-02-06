LG Photo Awards Mobil Fotoğraf Yarışmasında Kazananlar

LG Photo Awards Mobil Fotoğraf Yarışmasında Kazananlar açıklandı!

LG Electronics Türkiye’nin, ‘LG Photo Awards” ismiyle düzenlediği mobil fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu.

LG marka akıllı telefonlar ile çekilmiş birbirinden güzel fotoğrafların kıyasıya çekiştiği yarışmaya 6 bine yakın kişi toplamda 20 binin üzerinde fotoğraf ile başvuruda bulundu.

18 yaşından büyük tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açık olan “LG Photo Awards” yarışmasında kazananlar, aralarında İFSAK (İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği) üyelerinin de bulunduğu 7 kişilik jüri tarafından değerlendirildi.

Buna göre yarışmada genel kategoride birincilik ödülünü Nazım Torun, LG G5 ile çektiği “Deniz İnsanları” isimli fotoğrafıyla alırken, ikincilik ödülünü Murat Yılmaz, LG G4 ile çektiği “Boş Sandalye” isimli fotoğrafı ve üçüncülük ödülünü ise Yasin Yüksel, LG G2 ile çektiği “Gelecek Topraklar” isimli fotoğrafıyla kazandı.

Doğa, Gezi, İnsan, Çocuk, Lifestyle, Yemek ve Diğer olarak sınıflandırılan kategorilerde çekilen fotoğraflar arasında dereceye giren tüm yarışmacılar birbirinden güzel ödüllerin yanı sıra “LG Photo Awards” sertifikasını da almaya hak kazandı.

LG Photo Awards Galeri

Doğa Kategorisi Kazanan: Erhan Albayrak – “Heba Yaylası” – LG G4

Erhan Albayrak – – LG G4 Gezi Kategorisi Kazanan: Hilal Deniz – “Kapadokya” – LG G4

Hilal Deniz – – LG G4 İnsan Kategorisi Kazanan: Umut Can Kerme – “Yaşamdan Enstantane” – LG G3

Umut Can Kerme – – LG G3 Çocuk Kategorisi Kazanan: İsmail Okur – “Dudak” – LG G4

İsmail Okur – – LG G4 Lifestyle Kategorisi Kazanan: Abdülhamit Akar – “Uzun Pozlama” – LG G4

Abdülhamit Akar – – LG G4 Yemek Kategorisi Kazanan: Arda Kalkan – “Kuşburnu” – LG G5

Arda Kalkan – – LG G5 Diğer Kategorisi Kazanan: Ahmet Çetintaş – “Geometri” – LG G4

Ödüller:

Genel Kategori:

Birincilik Ödülü – LG G5 Akıllı Telefon + IFSAK Fotoğraf Eğitimi

– LG G5 Akıllı Telefon + IFSAK Fotoğraf Eğitimi İkincilik Ödülü – LG 360 CAM + LG HBS 900 Bluetooth Kulaklık + IFSAK Fotoğraf Eğitimi

– LG 360 CAM + LG HBS 900 Bluetooth Kulaklık + IFSAK Fotoğraf Eğitimi Üçüncülük Ödülü – LG 360 CAM + IFSAK Fotoğraf Eğitimi

– LG 360 CAM + IFSAK Fotoğraf Eğitimi Doğa Kategorisi Birincilik Ödülü – LG X Screen Akıllı Telefon + IFSAK Fotoğraf Eğitimi

– LG X Screen Akıllı Telefon + IFSAK Fotoğraf Eğitimi Gezi Kategorisi Birincilik Ödülü – LG X Screen Akıllı Telefon + IFSAK Fotoğraf Eğitimi

LG X Screen Akıllı Telefon + IFSAK Fotoğraf Eğitimi İnsan Kategorisi Birincilik Ödülü – LG X Screen Akıllı Telefon + IFSAK Fotoğraf Eğitimi

LG X Screen Akıllı Telefon + IFSAK Fotoğraf Eğitimi Çocuk Kategorisi Birincilik Ödülü – LG X Screen Akıllı Telefon + IFSAK Fotoğraf Eğitimi

LG X Screen Akıllı Telefon + IFSAK Fotoğraf Eğitimi Lifestyle Kategorisi Birincilik Ödülü – LG X Screen Akıllı Telefon + IFSAK Fotoğraf Eğitimi

LG X Screen Akıllı Telefon + IFSAK Fotoğraf Eğitimi Yemek Kategorisi Birincilik Ödülü – LG X Screen Akıllı Telefon + IFSAK Fotoğraf Eğitimi

LG X Screen Akıllı Telefon + IFSAK Fotoğraf Eğitimi Diğer Kategorisi Birincilik Ödülü – LG X Screen Akıllı Telefon + IFSAK Fotoğraf Eğitimi

Kazanan fotoğraflara https://lgphotoawards.com linkinden ulaşabilirsiniz.