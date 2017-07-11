LG Q6+, Q6 ve Q6α, LG G6’nın Yeni Mini Konsepti Ortaya Çıktı

LG Q6, LG G6’nın Mini Konsepti Ortaya Çıktı.

LG Q6+, Q6 ve Q6α, LG G6’nın Yeni Mini Konsepti, LG Q6 Serisinin Teknik Özellikleri Nelerdir?

LG G6 altı ve onun 18:9 en boy oranına sahip FullVision ekranını kabul edelim ki çok sevdik. LG bu durumu ve bu müşteri memnuniyetini şimdi de daha küçük ekranla, daha düşük maliyetli fiyatlarla sunuyor. Hem ucuz hemde yeni ekran özelliklerine sahip yeni mini serisini satışa sunuyor.

LG Q6+ daha fazla saklama alanı ve birinci sınıf ses kalitesi ile gelmesine rağmen, LG Q6+, LG Q6 ve Q6α modeliyle orta sınıfa hitap ediyor.

İşlemci tarafında ise LG G6’nın Snapdragon 821 CPU’su, 5.7 inç ekran yerine Snapdragon 435 ve 5.5 inç 2,160 x 1,080 çözünürlüklü ekran geliyor.

Q6+: 4GB RAM / 64GB ROM

Q6: 3GB RAM / 32GB ROM

Q6α: 2GB RAM / 16GB ROM

Tüm sürümlerde fiyatlar sahip oldukları özelliklere göre değişecek ( Henüz fiyatlar belirtilmedi). Özellikleri ve kapasitelerine göre ihtiyacınıza uygun modelleriyle yeni LG mini konsepti özellikle çerçevesiz ön cephesi ile harika görünüyor.

Alüminyum çerçeve üzerine inşa edilen kasa, LG’nin yeni yüz tanıma sistemi, 100 Derecelik geniş açılı kamerası, 13 MP arka kamera ve 3.000 mAh’lik bir batarya ile geliyor.

Ne zaman satışa sunulacak? Derseniz.

Önümüzdeki ay ilk önce Asya pazarında satışa sunulacak ve daha sonra Kuzey Amerika ve Avrupa’da sahil olmak üzere dünyanın diğer bölge ve pazarlarında yerini alacak.

LG Q6+ Teknik Özellikleri

Chipset: Qualcomm® Snapdragon™ 435 Mobile Platform

Display: 5.5-inch 18:9 FHD+ FullVision Display (2160 x 1080 / 442ppi)

Memory:

Q6+: 4GB RAM / 64GB ROM

Q6: 3GB RAM / 32GB ROM

Q6α: 2GB RAM / 16GB ROM

Camera: Rear 13MP Standard Angle / Front 5MP Wide Angle

Battery: 3,000mAh (embedded)

Operating System: Android 7.1.1 Nougat

Size: 142.5 x 69.3 x 8.1mm

Weight: 149g

Network: LTE / 3G / 2G

Connectivity: Wi-Fi 802.11 b, g, n / Bluetooth 4.2 / NFC / USB Type-B 2.0

Colors:

Q6+: Astro Black / Ice Platinum / Marine Blue

Q6: Astro Black / Ice Platinum / Mystic White / Terra Gold

Q6α: Astro Black / Ice Platinum / Terra Gold

Other: Face Recognition / Google Assistant / Square Camera / Steady Record / FM Radio

LG Q6 Tasarım Videosu



LG Q6 ilk Teaeser 11 Temmuza işaret ediyordu!



