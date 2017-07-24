LG Q8’i Yapmak için Çift Ekranlı V20 Modelini Küçülttü

LG Ses Meraklıları için Yeni Model Çıkarıyor.

LG Q8’i Yapmak için Çift Ekranlı V20 Modelini Küçülttü.

LG V20 Modelinden sonra kafanız biraz karışmış olabilir ancak, Daha ucuz ve daha küçük bir model arıyorsanız yeni LG Q8 tamda bu ihtiyacınızı karşılayacak cinsten olabilir.

Mini konsepti seven LG Q8 ile devam ediyor.

Son amiral gemisi özelliklerden bir kısmının yer alacağı ama bütçe dostu ve LG’nin yeni mini konseptine uygun son amiral gemisi LG Q8 Geliyor. Hatırlayacağınız gibi LG Q6+, Q6 ve Q6α, LG G6’nın Yeni Mini Konsepti Ortaya Çıkarmıştı.

Bu kez V20’nin bir anlamda aynı özelliklerini daha küçük bir gövde ve daha iyi bir bütçe ile sunulduğunu görüyoruz. 5.2 inçlik cihazda bir önceki modelin aynı özelliklerini taşıyor. İçinde the ESS Quad DAC dual kamera ve ikinci ekran yer alıyor.

IP67 standardı ile yarım saat su geçirmezlik, su toz direncine dayanıklı LG Q8 V20 ile hemen hemen aynı 4GB RAM ve 3.000 mAh’lik batarya, Snapdragon 820 işlemci içeriyor. 2.560 x 1.440 çözünürlük ekran aynı ancak daha küçük bir gövdeye yerleştirilmiş durumda.

Yeni LG Q6’nın önümüzdeki ay Avrupa ve Asya Ülkelerinde satışa sunulacağını açıklasa da fiyatı konusunda kesin bir bilgi vermedi.