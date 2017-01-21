LG Telefonlarına Akıllı Asistan Arıyor, Google veya Alexa!

Google’ın “özel” Asistan’ı LG telefonlarına geliyor olabilir.

LG Telefonlarına Akıllı Asistan özelliği, LG G6 bu konuda bir ilk olabilir.

Google’ın akıllı Asistan’ı edinmenin tek yolu bir şu anda bir Google Pixel veya Pixel XL sahibi olmak. Fakat uzun süre böyle olmayabilir.

BusinessKorea‘da yer alan habere göre; LG Hem Amazon hem de Google ile AI teknolojilerini gelecekteki telefonlarına dahil etmek içi görüşüyor. Alexa veya Asistan bakalım hangisi olacak. Yayınlanan habere göre Şubat ayında yaklaşan Mobil Dünya Kongresinde lanse edilmesi beklenen LG G6 bunun için uygun görünmekte.

Google’ın gelişmiş akıllı asistan özelliği Ekim’ayından beri Pixel telefonlar üzerinde oldukça büyük beğeni aldı. LG bu teknolojiyi kullanma hakkına sahip olabilirse bundan sonraki Android cihazları bu özellikle çok daha iyi ve verimli olabilir.

LG Telefonlarına Akıllı Asistan!

LG’nin bir B planı da var tabi oda Alexa.

LG’nin halen Amazon ile iyi bir işbirliği olduğu söylenebilir. Zira akıllı buzdolaplarından birinde Alexa çalışıyor. Bu ilişki buzdolabının buzluğundan çıkıp mobil tarafa kayar mı? onu da göreceğiz.

Amazon açısından iyi bir hareket olur ancak mobil tarafta ilk tecrübesinin bu olması LG’yi düşündürebilir.