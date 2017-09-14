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LG Üretimi Google Pixel 2 XL FCC Belgelerinde Ortaya Çıktı

14 Eylül 2017 - 14:19 Android
LG Üretimi Google Pixel 2 XL FCC Belgelerinde Ortaya Çıktı

LG üretimi Pixel 2 XL FCC belgelerinde ortaya çıktı. 

FCC Belgelerinde LG, Google Pixel 2 XL’yi Yapıyor. LG Üretimi Google Pixel 2 XL FCC Belgelerinde Ortaya Çıktı.

HTC üretimi Pixel 2‘yi hakkındaki söylentiler yavaşça tükenirken, büyük kardeşi hakkında da fazla bir bilgi yok. Pixel 2 XL.

FCC tarafından yayımlanan belgeler sayesinde, şimdi Pixel 2 XL’in Güney Koreli teknoloji devi LG tarafından üretileceğini artık biliyoruz. Belgeler yaklaşmakta olan cihaz ile ilgili olarak çok fazla bir bilgi vermiyor. Yine de Pixel 2 XL’nin yeni T-Mobile’ın yeni LTE bandını “Band 71” desteklediğini, kırsal alan ve binalarda daha iyi erişim imkanı sunacak şekilde desteklediğini doğruluyor.

LG Üretimi Google Pixel 2 XL FCC Belgelerinden doğrulandı

 

Google’ın 4 Ekim’de yapılmasını beklediğimiz etkinlikle bunu duyurması bekleniyor.

on FCC

 

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